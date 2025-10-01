01 октября 2025

Пермское предприятие заплатит рабочему сотни тысяч рублей за травму ноги

В Пермском крае с предприятия, где пострадал рабочий, взыскали 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина получил тяжелую травму на производстве
Мужчина получил тяжелую травму на производстве Фото:

С предприятия в Чайковском (Пермский край) суд взыскал 600 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

«Житель Чайковского пожаловался в прокуратуру на нарушение его трудовых прав. В августе 2024 года в одном из цехов местного предприятия мужчина получил тяжелую травму ноги. Проверка показала, что причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда: работодатель не обеспечил контроль за состоянием оборудования, своевременный ремонт и техническое обслуживание производственных помещений. Предприятие отказалось добровольно компенсировать пострадавшему моральный вред, что потребовало обращения прокурора в суд», — указано на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам рассмотрения иска с организации взыскано 600 тысяч рублей в пользу работника. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Чайковского получит два миллиона рублей за потеряю глаза. Несчастный случай произошел на территории АО «Серовский завод ферросплавов».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С предприятия в Чайковском (Пермский край) суд взыскал 600 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.  «Житель Чайковского пожаловался в прокуратуру на нарушение его трудовых прав. В августе 2024 года в одном из цехов местного предприятия мужчина получил тяжелую травму ноги. Проверка показала, что причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда: работодатель не обеспечил контроль за состоянием оборудования, своевременный ремонт и техническое обслуживание производственных помещений. Предприятие отказалось добровольно компенсировать пострадавшему моральный вред, что потребовало обращения прокурора в суд», — указано на сайте прокуратуры Пермского края. По итогам рассмотрения иска с организации взыскано 600 тысяч рублей в пользу работника. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Чайковского получит два миллиона рублей за потеряю глаза. Несчастный случай произошел на территории АО «Серовский завод ферросплавов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...