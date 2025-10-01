Пермское предприятие заплатит рабочему сотни тысяч рублей за травму ноги

С предприятия в Чайковском (Пермский край) суд взыскал 600 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Житель Чайковского пожаловался в прокуратуру на нарушение его трудовых прав. В августе 2024 года в одном из цехов местного предприятия мужчина получил тяжелую травму ноги. Проверка показала, что причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда: работодатель не обеспечил контроль за состоянием оборудования, своевременный ремонт и техническое обслуживание производственных помещений. Предприятие отказалось добровольно компенсировать пострадавшему моральный вред, что потребовало обращения прокурора в суд», — указано на сайте прокуратуры Пермского края.
По итогам рассмотрения иска с организации взыскано 600 тысяч рублей в пользу работника. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Чайковского получит два миллиона рублей за потеряю глаза. Несчастный случай произошел на территории АО «Серовский завод ферросплавов».
