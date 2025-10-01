01 октября 2025

Пермский предприниматель три года эксплуатировал работника

Пермский предприниматель выплатит более 50 тысяч рублей работнику за нарушения
Портной три года трудился без отпуска
Пермский предприниматель выплатит более 50 тысяч рублей работнику, который три года трудился без отпуска и с заниженной зарплатой. Дело рассмотрели в Мотовилихинском райсуде. 

«Суд удовлетворил иск портного к индивидуальному предпринимателю, нарушившему его трудовые права. Установлено, что в течение трех лет работодатель не предоставлял сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск, не выплатил компенсацию за него, занизил зарплату и неправильно оформил увольнение»,— с материалами дела во «ВКонтакте» знакомит Пермский краевой суд.

Суд взыскал с предпринимателя задолженность по зарплате 6242 рубля, компенсацию за неиспользованный отпуск 42343 рубля и 10 тысяч рублей морального вреда. Также ответчика обязали внести правильную запись в трудовую книжку истца. Решение суда не вступило в законную силу.

Случаи нарушения трудовых прав работников в Пермском крае фиксируются не впервые. В 2025 году региональная Госинспекция труда рассмотрела 11 жалоб от сотрудников с инвалидностью, выявив многочисленные нарушения, связанные с оплатой труда, условиями договоров и увольнениями, что привело к штрафам для четырех организаций на общую сумму 105 тысяч рублей.

