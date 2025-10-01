Пермский предприниматель три года эксплуатировал работника

Пермский предприниматель выплатит более 50 тысяч рублей работнику, который три года трудился без отпуска и с заниженной зарплатой. Дело рассмотрели в Мотовилихинском райсуде.
«Суд удовлетворил иск портного к индивидуальному предпринимателю, нарушившему его трудовые права. Установлено, что в течение трех лет работодатель не предоставлял сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск, не выплатил компенсацию за него, занизил зарплату и неправильно оформил увольнение»,— с материалами дела во «ВКонтакте» знакомит Пермский краевой суд.
Суд взыскал с предпринимателя задолженность по зарплате 6242 рубля, компенсацию за неиспользованный отпуск 42343 рубля и 10 тысяч рублей морального вреда. Также ответчика обязали внести правильную запись в трудовую книжку истца. Решение суда не вступило в законную силу.
Случаи нарушения трудовых прав работников в Пермском крае фиксируются не впервые. В 2025 году региональная Госинспекция труда рассмотрела 11 жалоб от сотрудников с инвалидностью, выявив многочисленные нарушения, связанные с оплатой труда, условиями договоров и увольнениями, что привело к штрафам для четырех организаций на общую сумму 105 тысяч рублей.
