01 октября 2025

Евросоюз поменяет подход к санкциям против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС трудится над 19-м пакетом санкций
ЕС трудится над 19-м пакетом санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз переходит к более жестким мерам в новом пакете санкций против России, сосредоточившись на энергетике, финансовых услугах и торговле. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию, поэтому мы предложили новый подход к санкциям. Вместо поэтапного усиления давления в 19-м пакете санкций будут предложены более жесткие меры против российских энергетики, финансов и торговли», — сказала глава ЕК по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила. Ее слова передает РИА Новости. 

С февраля 2022 года Евросоюз уже ввел 18 пакетов ограничений, под которыми находятся свыше 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено переводить деньги лицам из санкционных списков. Физлицам также закрыт въезд и транзит через страны ЕС.

В России неоднократно заявляли о способности противостоять санкционному давлению, а в западных странах звучали мнения о неэффективности таких мер. Президент РФ Владимир Путин называл санкции ударом по мировой экономике и частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз переходит к более жестким мерам в новом пакете санкций против России, сосредоточившись на энергетике, финансовых услугах и торговле. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию, поэтому мы предложили новый подход к санкциям. Вместо поэтапного усиления давления в 19-м пакете санкций будут предложены более жесткие меры против российских энергетики, финансов и торговли», — сказала глава ЕК по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила. Ее слова передает РИА Новости.  С февраля 2022 года Евросоюз уже ввел 18 пакетов ограничений, под которыми находятся свыше 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещено переводить деньги лицам из санкционных списков. Физлицам также закрыт въезд и транзит через страны ЕС. В России неоднократно заявляли о способности противостоять санкционному давлению, а в западных странах звучали мнения о неэффективности таких мер. Президент РФ Владимир Путин называл санкции ударом по мировой экономике и частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...