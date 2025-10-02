Солдаты ВСУ при помощи дрона передали россиянам координаты заградотрядов

Украинские военнослужащие передали российским войскам координаты позиций своих коллег в районе Купянска с помощью дрона. Об этом в российских силовых структурах.
«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — приводит слова ТАСС. Отмечается, что одной из задач украинского подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить.
Также в сообщении добавили, что после этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям. Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.
Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на харьковское направление для усиления обороны. На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.
