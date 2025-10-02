Солдаты ВСУ при помощи дрона передали россиянам координаты заградотрядов

Украинские солдаты передали координаты своих коллег российским войскам
Украинские солдаты передали координаты своих коллег российским войскам
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие передали российским войскам координаты позиций своих коллег в районе Купянска с помощью дрона. Об этом в российских силовых структурах.

«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — приводит слова ТАСС. Отмечается, что одной из задач украинского подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить.

Также в сообщении добавили, что после этого ВС РФ нанесли авиационный удар по отмеченным позициям. Из-за атаки пострадали военнослужащие сразу двух украинских подразделений — как только что переброшенные силы спецназначения, так и бойцы заградительных отрядов.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на севере Купянска и продолжают наступательные действия, а украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на харьковское направление для усиления обороны. На этом участке фронта отмечались ожесточенные бои, а также активное применение дронов обеими сторонами, что подтверждается сообщениями об уничтожении пунктов управления беспилотниками и средств связи ВСУ.

