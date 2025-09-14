В Сумской области продолжаются ожесточенные встречные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы из глубины страны, чтобы усилить свои позиции на данном направлении. Также на харьковское направление переброшены силы из Днепропетровской области.
В это время бойцы группировки «Южная» в ДНР уничтожили пункт дислокации украинских военных. А военнослужащие группировки «Восток» за прошедшие сутки ликвидировали девять пунктов управления беспилотников и две станции Starlink. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь, 14 сентября, было сбито 80 украинских БПЛА. А российские бойцы в свою очередь рассказали, что польские танки РТ-91, которыми пользуются ВСУ, не выдерживают ни одного выстрела. Боевые машины сгорают на поле боя вместе с экипажем.
Кроме того, ВС РФ закрепились на севере Купянска. Также российская армия наступает на Северск, а на покровском направлении идет наступление к южной окраине Покровска. Ожесточенные бои идут на запорожском направлении в районе Степногорска. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА уничтожено ночью 14 сентября
Всего было сбито 80 дронов ВСУ за прошедшую ночь. Больше всего украинских беспилотников уничтожено над территорией Брянской области — 30. Над небом Крыма ликвидировано — 15 дронов ВСУ. В Смоленской области силы ПВО сбили 12 БПЛА, в Калужской — 10, пять — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, два — в Ленобласти, по одному беспилотнику сбили в Орловском, Рязанском и Ростовском регионах.
Сумская область: ожесточенные бои
В Сумской области продолжаются ожесточенные встречные бои между российскими и украинскими подразделениями. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, командование ВСУ перебрасывает на этот участок фронта свежие резервы для усиления обороны. Туда также стягиваются мобилизованные, которые в полной мере не завершили учебную программу.
Харьковская область: переброс резервов
Командование ВСУ начало переброску подразделений 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. Сделано это в целях недопущения дальнейшего продвижения российских военнослужащих группировки «Север».
Польские танки, переданные ВСУ, не выдерживают ударов
Польские танки PT-91 (являющиеся копией советских Т-72 — прим. URA.RU), переданные Украине в рамках военной помощи, оказались неэффективны против современных российских бронемашин. Об этом рассказал командир танка ВС РФ с позывным «Депутат». По его словам, техника, поступившая из Польши, не выдерживает прямых попаданий и уничтожается с экипажем после первого же залпа. Он также отметил, что РТ-91 может разлететься в «щепки» даже от одного кумулятивного снаряда.
Уничтожение военных объектов ВСУ
Военнослужащие Южной группировки российских войск в Донецкой народной республике в ночь на 14 сентября уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Константиновка в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск обнаружены и уничтожены с использованием ударного FPV-дрона ПВД и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии склад боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении военного ведомства. Информацию об этом приводит ТАСС.
Кроме этого, во время воздушной разведки операторы БПЛА нашли замаскированную антенну, которую использовали для приема и усиления сигнала управления украинскими беспилотниками. Эту антенну уничтожили с помощью ударного FPV-дрона. Также артиллеристы с гаубицами Д-30 и операторы FPV-дронов из 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки уничтожили еще одну антенну управления и два пункта управления беспилотниками противника на краматорско-дружковском направлении.
Уничтожение станций Starlink и пунктов БПЛА
Российские военные группировки «Восток» за последние сутки уничтожили девять пунктов управления дронами и две станции спутниковой связи Starlink. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев, передает ТАСС.
Купянское направление
Российские войска заняли позиции в северной части города и продолжают наступательные действия. Украинские источники подтверждают продвижение, отмечая, что ВС РФ проникают в Купянск по газопроводу, который используется в качестве линии снабжения.
Северское направление
Продвижение российской армии в районе Северска осуществляется по трем направлениям. Подразделения ВС РФ ведут наступление в сторону Дроновки, одновременно удерживая занятые рубежи под систематическими атаками противника вблизи Серебрянки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Покровское направление
В районе населенных пунктов Молодецкое и Удачное продолжаются боевые столкновения. Российские вооруженные силы ведут наступление к южной окраине Покровска, где уже был взят один из укрепленных районов. Продолжается продвижение вдоль автомобильной трассы.
Запорожское направление
На юге Степногорска продолжаются интенсивные боевые действия. В результате обстрелов была разрушена железнодорожная станция в Приморском. Российская армия заняла позиции на юго-восточной окраине Гуляйполя.
Вертолет Ми-35М атаковал позиции ВСУ
Экипаж вертолета Ми-35М армии нанес удар по украинским солдатам, которые находились в лесу в зоне ответственности группировки «Север». Для атаки были использованы авиационные ракеты. После этого пилоты выполнили маневр для защиты от ракет, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета. По сообщениям авианаводчика, бойцы ВСУ были уничтожены, передает «Пятый канал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.