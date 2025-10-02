Аэропорты Волгограда и Астрахани снова открыты

В аэропортах Волгограда и Астрахани полностью сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Астрахани („Нариманово“) и Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — приводят слова представителя Росавиации РИА Новости. Отметается, что во время периода ограничений на запасной аэродром ушли самолеты, выполнявшие рейс в Астрахань и Волгоград.
Кореняко также подчеркнул, что все задействованные службы действовали строго по установленным протоколам. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов выполнили все необходимые процедуры для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.
Ранее сообщалось, что в Волгограде и Астрахани были введены ограничения на взлет и посадку для обеспечения безопасности полетов. Все это время ситуация находилась под контролем специалистов Росавиации, а пассажиров и авиакомпании заранее уведомляли о возможных изменениях в расписании. При этом аэропорт Саратова (Гагарин) по-прежнему не возобновил свою работу.
