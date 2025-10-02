Онколог развеял главные мифы о раке груди

Рак молочной железы (РМЖ) остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, составляя около 25% всех случаев онкологии, но смертность от него снижается благодаря раннему выявлению. Однако вокруг этой болезни ходит множество заблуждений. Об этом сообщил старший научный сотрудник Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского НИИ им. П.А. Герцена Михаил Мазо.
Мазо отметил, что снижение смертности связано с диагностикой на ранних стадиях. Маммография позволяет обнаружить опухоль размером от 2 мм за 2–3 года до того, как она станет ощутимой. Женщинам 40–75 лет без факторов риска он рекомендовал проходить маммографию раз в два года, передает РИА Новости.
В связи с частотой выявления данного заболевания, Мазо опроверг популярные заблуждения о диагностике РМЖ. Первое — маммография вредна из-за облучения. На самом деле доза облучения при маммографии минимальна, а польза от раннего выявления рака значительно превышает потенциальные риски.
Второй миф он выделил, если нет боли, проверяться не нужно. Ранние стадии рака молочной железы, как правило, протекают безболезненно, поэтому регулярные обследования необходимы даже при отсутствии симптомов.
Третий — без семейной истории рака мне ничего не грозит. Около 80% случаев рака молочной железы являются спорадическими, то есть не связаны с наследственностью, и могут возникнуть у любой женщины.
Ранее сообщалось, что в РФ наиболее часто диагностируемыми онкологическими заболеваниями являются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. В России начали активно внедрять скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака легких, молочной железы и колоректального рака.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.