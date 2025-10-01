Концерт «королевы русского шансона» отменили в Екатеринбурге

Концерт был запланирован 3 октября
В Екатеринбурге отменили юбилейный концерт исполнительницы романсов и русского шансона Любови Успенской. Выступление должно было состояться 3 октября в ККТ «Космос», рассказали представители площадки.
«Друзья, важная информация! В соответствии с официальным письмом организатора, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится», — следует из поста в telegram-канале «Космоса».
Новую дату выступления пообещали сообщить позже. Купленные билеты останутся действительными.
