«Стыдно, что подставил минздрав»: свердловский чиновник, топтавший плакат о контрацепции, раскаялся

Чиновник из свердловского министерства здравоохранения Марк Ицкович признал, что погорячился, когда сорвал в женской консультации Екатеринбурга плакат, информирующий о способах контрацепции. В разговоре с URA.RU он заявил, что ему стыдно, что он подставил минздрав.
«Ну, аффект у меня был. Я человек темпераментный, офицер, был дважды в командировках в горячих точках, у меня иногда импульсивность проявляется. Погорячился. Потому что моя личная позиция такова: если ребенок появился, то лучше, чтобы он жил. В этом мои ценности непоколебимы», — сказал Ицкович.
Он понимает, что женские консультации, минздрав и вся медицинская служба в целом также за сохранение материнства у женщин, зачавших ребенка. Однако в функции консультаций входит и предупреждение нежелательных беременностей.
«Это профессиональный кодекс и обязанности врача, он делает свой регламент. Так что плакат там висел совершенно официально. А рядом висел плакат о том, что сохранять беременность хорошо. Чтобы у женщины был выбор, чтобы она понимала», — рассказал Ицкович.
Он курирует службу перинатальных психологов свердловского минздрава. Чиновник признался, что руководство немного пожурило его за неожиданный выпад. «Мне очень интеллигентно сказали: „Ну, погорячились вы, Марк Матусович“. Да, погорячился. Мне очень стыдно, что я подставил минздрав», — сказал Ицкович.
Случай, о котором идет речь, произошел накануне, 1 октября, в одной из женских консультаций Екатеринбурга. Там Ицкович вместе с членом Общественной палаты, главой фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной сорвал со стены и растоптал плакат с информацией о методах контрацепции, среди которых была и стерилизация.
Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина осудила этот поступок. Депутат назвала его «великой глупостью и непрофессионализмом». «Сегодня чиновники в своем пиаровском раже идут на все, чтобы отчитаться о принятых мерах для улучшения демографии. При этом вся „демография“ у нас сводится только к рождаемости. Демография — это и продолжительность жизни, и качество жизни», — отметила она.
