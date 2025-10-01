Олег Цепкин остался челябинским сенатором на третий срок

Олег Цепкин в третий раз делегирован в Совет Федерации заксобранием Челябинской области. Такое решение приняли депутаты на первом заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Все инициативы нашего региона слышны в Москве и рассматриваются на всех площадках федерального уровня. За прошедшие годы работы имею понимание, где и с кем решать на уровне Федерации челябинские вопросы. Готов и впредь помогать губернатору, законодательному собранию и всем жителям области в этом деле», — заявил Цепкин.
Голосование было тайным — народные избранники единогласно рекомендовали его в сенаторы. Сразу после этого они утвердили досрочное сложение им полномочий депутата.
Таким образом, в Совете Федерации Цепкин будет представлять Челябинскую область третий срок подряд. Все три раза его выдвигали депутаты регионального парламента.
