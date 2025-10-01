Челябинская «Макфа» судится с чешской фирмой семьи бывших собственников

Национализированная компания «Макфа» в Челябинске судится с чешской фирмой, которую связывают с семьей бывших владельцев холдинга. Как следует из материалов арбитража, компания подала в суд на Makfa Europe s.r.o.
«Исковое заявление АО „Макфа“ к Makfa Europe s.r.o. Подано 29 сентября, зарегистрировано 1 октября», — следует из данных суда.
Подробности по делу в настоящее время отсутствуют. До мая 2021 года чешским предприятием владела нидерландская фирма MGC International B.V. СМИ связывали этот бизнес с именем сына одного из бывших учредителей «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. После этого полтора года бизнес находился во владении АО «Макфа». Масс-медиа сообщали, что с сентября 2022 года собственником предприятия стала компания Kaylinda Advisors Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Главный офис чешской компании зарегистрирован в Праге. В перечне открытых данных обнаружить телефон или адрес электронной почты иностранной компании, кроме ее юридического адреса, не удалось. При подготовке материала запрос на комментарий URA.RU направило в офис челябинской «Макфы».
Челябинский холдинг был национализирован в начале 2024 года. Бенефициарами бизнеса являлись Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. По данным URA.RU, оба находятся за пределами страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!