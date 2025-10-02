Группа солдат элитного подразделения ВСУ сдалась в плен под Красноармейском

Солдаты из элитного полка ВСУ «Скала» сдались ВС РФ
Спецоперация РФ на Украине

Группа солдат элитного подразделения ВСУ «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска Донецкой Народной Республики, среди пленных — принудительно мобилизованные, которым теперь оказывается помощь. Также украинские военные готовят город к сдаче, сообщил военнопленный. 

"В составе группы солдаты из числа принудительно мобилизованных. В плен сдались после того, как их группы были уничтожены. В настоящее время сдавшимся оказывается вся необходимая помощь", — передает корреспондент ТАСС. 

Украинские войска готовят к сдаче город Красноармейск, поскольку некому там воевать, рассказал пленный военнослужащий подразделения «Скала» Михаил Челенко. «Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать. Я один остался из своей группы из восьми человек», — сказал он. 

Челенко был взят в плен в районе Красноармейска после того, как его подразделение оказалось в окружении российских военных. По его словам, мобилизация произошла против его воли, после чего он был направлен на передовую. Челенко обратился к гражданам Украины с призывом уклоняться от контактов с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, структура, выполняющая функции аналогичные военкоматам), а также не поддаваться воздействиям украинской пропаганды.

Ранее в Британии сообщили о возможной скорой передаче украинскими силами контроля над Красноармейском. По мнению экспертов, переход этого населенного пункта под контроль российских военных существенно осложнит логистику и снабжение украинской армии. В конце августа российские подразделения уже вошли в центральные районы города, где развернулись бои, включая участки железнодорожной станции и жилых многоэтажек. Аналитики отмечают, что развитие ситуации в Красноармейске отражает общую динамику на линии соприкосновения: успех российских войск здесь может привести к разгрому оборонительных позиций ВСУ на более широком фронте.

