01 октября 2025

Под Челябинском горит мебельный цех. Видео

Пожарные расчеты работают на месте возгорания
Пожарные расчеты работают на месте возгорания

В челябинском микрорайоне Чурилово горит мебельный цех. На месте работают пожарные расчеты, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар в здании мебельного цеха. Сотрудники МЧС России работают на тушении», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Дым от пожара виден в центре Челябинска. При этом площадь возгорания пока не называется. Дополнительная информация будет позднее.

