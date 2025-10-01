Пожарные расчеты работают на месте возгорания
В челябинском микрорайоне Чурилово горит мебельный цех. На месте работают пожарные расчеты, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожар в здании мебельного цеха. Сотрудники МЧС России работают на тушении», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Дым от пожара виден в центре Челябинска. При этом площадь возгорания пока не называется. Дополнительная информация будет позднее.
