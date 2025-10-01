Вновь избранные депутаты челябинского парламента «разобрали» себе комитеты

Избравшиеся 12-14 сентября в Заксобрание Челябинской области VIII созыва распределились по комитетам, передает корреспондент URA.RU. Вместо 10 комитетов их осталось в обновленной структуре ЗСО только семь.
Это комитет по бюджету и налогам; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрной политике и природопользованию; комитет по экономической политике и предпринимательству; по промышленной политике; по социальной политике; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Функции ранее существовавших комитета по экологии и природопользования переданы комитету по аграрной политике, вопросы комитета по молодежной политике — в ведение комитета по соцполитике. А комитет по регламенту просто упразднили, заменив комиссией.
С комитетами пока не определились Павел Шиляев и Рамиль Рахманкулов. Что касается Олега Цепкина, то он снова будет работать в Совете Федерации и уже сдал мандат в связи с этим.
