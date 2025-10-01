01 октября 2025

Вновь избранные депутаты челябинского парламента «разобрали» себе комитеты

В заксобрании Челябинской области VIII созыва осталось семь комитетов из десяти
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все народные избранники нашли себе дело по интересам
Все народные избранники нашли себе дело по интересам Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Избравшиеся 12-14 сентября в Заксобрание Челябинской области VIII созыва распределились по комитетам, передает корреспондент URA.RU. Вместо 10 комитетов их осталось в обновленной структуре ЗСО только семь.

Это комитет по бюджету и налогам; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрной политике и природопользованию; комитет по экономической политике и предпринимательству; по промышленной политике; по социальной политике; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Функции ранее существовавших комитета по экологии и природопользования переданы комитету по аграрной политике, вопросы комитета по молодежной политике — в ведение комитета по соцполитике. А комитет по регламенту просто упразднили, заменив комиссией.

С комитетами пока не определились Павел Шиляев и Рамиль Рахманкулов. Что касается Олега Цепкина, то он снова будет работать в Совете Федерации и уже сдал мандат в связи с этим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избравшиеся 12-14 сентября в Заксобрание Челябинской области VIII созыва распределились по комитетам, передает корреспондент URA.RU. Вместо 10 комитетов их осталось в обновленной структуре ЗСО только семь. Это комитет по бюджету и налогам; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрной политике и природопользованию; комитет по экономической политике и предпринимательству; по промышленной политике; по социальной политике; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Функции ранее существовавших комитета по экологии и природопользования переданы комитету по аграрной политике, вопросы комитета по молодежной политике — в ведение комитета по соцполитике. А комитет по регламенту просто упразднили, заменив комиссией. С комитетами пока не определились Павел Шиляев и Рамиль Рахманкулов. Что касается Олега Цепкина, то он снова будет работать в Совете Федерации и уже сдал мандат в связи с этим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...