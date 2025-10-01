01 октября 2025

В Сургуте жители пожаловались на застройщика, оставившего дом без элитного ремонта. Фото

Покупатели квартир в ЖК «Сити Парк» в Сургуте раскритиковали девелопера
Жители новостройки в Сургуте пожаловались на девелопера (архивное фото)
В Сургуте (ХМАО) покупатели квартир в ЖК «Сити Парк», пожаловались на застройщика. По словам дольщиков, девелопер рекламировал дом с подъездами в стиле лобби отеля, но реальная отделка оказалась хуже заявленной в рендерах. О ситуации URA.RU рассказала одна из покупательниц Наталья Макаренко.

«Везде написано дизайнерский ремонт, светлые оттенки, отделка натуральными материалами, МДФ панелями. Не подъезд, а будет лобби комфортабельного отеля. Покрасили стену в болотный цвет и все, что они сделали для дизайнерского ремонта», — поясняет агентству Макаренко.

Покупатели квартир недовольны качеством отделки подъездов
Покупатели квартир недовольны качеством отделки подъездов
По ее словам, жильцы рассчитывали на дом уровня комфорт-класса, но сейчас они считают, что здание будет более бюджетным. Дольщики уже направили претензию застройщику. Но девелопер, по их словам, заявил, что рендеры являются примерным вариантом отделки.

«Изображения рендеров с примерным вариантом отделки мест общего пользования, размещенных на официальном сайте застройщика, носили ознакомительный характер и являлись примерным образцом и не являлись публичной офертой со стороны застройщика. Корректировка конечного результата отделки мест общего пользования не повлияло на изменение характеристик передаваемых объектов долевого строительства», — говорится в ответе застройщика ООО СЗ «Городской Парк».

Агентство попросило прокомментировать информацию в самой компании. Ответ ожидается. Дольщики также обратились с жалобами в Роспотребнадзор и ФАС. URA.RU аналогично направило в ведомства запросы по этой теме.

