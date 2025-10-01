Бастрыкин потребовал доложить об операции, после которой челябинская пациентка едва не умерла

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медуслуг жительнице Челябинска. Прокурор Калининского района города ранее отменил постановление о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Челябинске. Прокурор Калининского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела, после чего оно было возбуждено вновь по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В марте этого года 61-летняя жительница Челябинска была доставлена в ГАУЗ «Областная клиническая больница №3». Там ей сделали платную операцию, после которой состояние здоровья женщины резко ухудшилось. Тяжелые последствия привели к вегетативному состоянию. Сейчас пострадавшая нуждается в длительном лечении.
Уголовное дело ранее было возбуждено по части второй статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи изъяли всю медицинскую документацию.
