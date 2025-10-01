01 октября 2025

Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха семей из ХМАО на осенних каникулах

Жители ХМАО чаще всего ездят на каникулы в Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
Тюмень стала самым популярных направлением для поездок на осенние каникулы у жителей ХМАО
Тюмень стала самым популярных направлением для поездок на осенние каникулы у жителей ХМАО Фото:

Семьи из Югры чаще всего отправятся на каникулы в Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса путешествий Туту.

«Самым востребованным направлением стала Тюмень — туда поедут 26% путешественников с детьми. Далее следуют Екатеринбург (18%), Санкт-Петербург (12%), Минеральные Воды (9%) и Сочи (6%)», — уточнили эксперты.

В среднем семьи из ХМАО будут отдыхать по два дня. Стоимость поездки с билетами и отелем для родителей и ребенка составит около 55 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, во сколько обойдутся жителям ХМАО поездки на осенних каникулах. Стоимость путешествий сильно отличается: самое бюджетное обойдется в 21 тысячу рублей, а самое дорогое — в 165 тысяч. 

© Служба новостей «URA.RU»
