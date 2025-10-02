Nikkei Asia: Трамп, возможно, встретится с Ким Че Ыном в ходе азиатского турне

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе предстоящего азиатского турне. Об этом информирует портал Nikkei Asia.
«Дональд Трамп в ходе своего азиатского турне может встретиться с Ким Чен Ыном», — пишет Nikkei Asia. Президент США планирует принять участие в ряде важных международных мероприятий в Азии. Ожидается его присутствие на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет с 26 по 28 октября в столице Малайзии Куала-Лумпуре. После этого Трамп направится в Республику Корея, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там может пройти встреча с китайским лидером. Не исключено, что для переговоров будет выбрана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей.
Ранее южнокорейские чиновники не исключали возможность проведения переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном на полях саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенджу. Глава Северной Кореи выразил готовность Пхеньяна начать диалог с США, при условии что Вашингтон откажется от требования о денуклеаризации КНДР.
Одним из ключевых пунктов турне может стать встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Отношения между США и Индией в последнее время остаются напряженными, в первую очередь из-за призывов американской стороны отказаться от импорта российской нефти.
