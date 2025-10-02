Трамп и Моди встретятся в Малайзии, чтобы обсудить покупку нефти из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми
Отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми Фото:

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют провести переговоры в Малайзии, чтобы обсудить вопрос закупок российской нефти Индией. Об этом сообщает Nikkei Asia.

«Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди <...> по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели», — пишет Nikkei Asia. Отмечается, что отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми.

США ввели импортные пошлины на товары из Индии, размер которых составил 50%. Причиной ужесточения тарифной политики стали закупки Индией российской нефти. По утверждению Вашингтона, такие действия Нью-Дели противоречат санкционному режиму и представляют угрозу энергетической безопасности западных стран.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен совершить официальный визит в Индию. Он состоится 5–6 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют провести переговоры в Малайзии, чтобы обсудить вопрос закупок российской нефти Индией. Об этом сообщает Nikkei Asia. «Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди <...> по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели», — пишет Nikkei Asia. Отмечается, что отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми. США ввели импортные пошлины на товары из Индии, размер которых составил 50%. Причиной ужесточения тарифной политики стали закупки Индией российской нефти. По утверждению Вашингтона, такие действия Нью-Дели противоречат санкционному режиму и представляют угрозу энергетической безопасности западных стран. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен совершить официальный визит в Индию. Он состоится 5–6 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...