Трамп и Моди встретятся в Малайзии, чтобы обсудить покупку нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют провести переговоры в Малайзии, чтобы обсудить вопрос закупок российской нефти Индией. Об этом сообщает Nikkei Asia.
«Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди <...> по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели», — пишет Nikkei Asia. Отмечается, что отношения между Трампом и Моди в последние недели были непростыми.
США ввели импортные пошлины на товары из Индии, размер которых составил 50%. Причиной ужесточения тарифной политики стали закупки Индией российской нефти. По утверждению Вашингтона, такие действия Нью-Дели противоречат санкционному режиму и представляют угрозу энергетической безопасности западных стран.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен совершить официальный визит в Индию. Он состоится 5–6 декабря.
