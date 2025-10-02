Челябинец получил долгий срок за убийство 21-летней давности

Челябинца приговорили к 16 годам колонии
Челябинца приговорили к 16 годам колонии

Ленинский райсуд Челябинска приговорил к 16 годам колонии местного жителя, совершившего убийство более 21 года назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери погибшего взыскано 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что выйти на преступника смогли в ходе повторной отработки материалов уголовного дела. Повторный допрос свидетелей и проведение полиграфа дали следствию необходимую информацию. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый признался в содеянном.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, мужчина рассказал, как вечером 4 июля 2004 года вместе с другом встретил на улице другую пару. Между компаниями произошел конфликт, в ходе которого он зарезал оппонента.

