Зеленский анонсировал «мега-сделку» с Трампом по оружию для Украины: история спонсирования США Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «мегасделки» по приобретению оружия у США. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на слова Зеленского. Киев передал администрации президента США Дональда Трампа подробный перечень военных потребностей, включая запросы на вооружения с увеличенной дальностью действия.
В этот список вошли системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности и другое высокотехнологичное вооружение. О том, как США помогают Украине с вооружением — в материале URA.RU.
Зеленский заявил о «мегасделке» с США
Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры о «мегасделке» по закупке вооружения у США. Об этом он сообщил на пресс-брифинге в Киеве, его слова приводит Politico. Cтоимость пакета может составить 90 миллиардов долларов.
Зеленский уточнил, что Украина уже передала Вашингтону детализированный список своих военных потребностей, включая просьбы о поставках дальнобойных систем вооружения. По его словам, обсуждение с Дональдом Трампом прошло на уровне согласования ключевых позиций, и теперь стороны переходят к их практическому воплощению.
Украинская сторона представила Вашингтону свое видение
Президент Украины сообщил, что на встрече с Дональдом Трампом, которая прошла на прошлой неделе в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, передал американской стороне конкретные предложения по дальнейшим действиям в ответ на военные действия России. По его словам, украинская сторона представила Вашингтону свое видение возможных шагов и ожидает рассмотрения предложенных инициатив. Зеленский подчеркнул, что Киев готов обсуждать отдельные договоренности по поставкам вооружений, в том числе систем большой дальности, но детали не раскрыл.
Украина передала США перечень своих запросов
Украина передала администрации США полный перечень своих запросов по вооружению, включая дальнобойные системы, в рамках обсуждения крупной сделки на сумму 90 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Зеленский, его слова приводит AA. По его словам, украинская сторона заранее подготовила и передала все необходимые документы по военной помощи, подробно изложив свои пожелания. Отмечается, что Киев готов подписывать отдельные соглашения по конкретным типам вооружений.
США продают вооружения странам НАТО для передачи Украине
США продают вооружения странам НАТО для дальнейшей передачи Украине вместо бесплатных поставок, как это было при администрации Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, новая модель взаимодействия позволяет американским налогоплательщикам получать прямую выгоду от сделок по поставкам оружия.
Украина получает вооружение от США, которым может ударить по РФ
США поставляют Украине вооружение, способное поражать цели на еще большем расстоянии вглубь российской территории. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер. Дипломат отметил, что речь идет о новых поставках, расширяющих возможности Украины для ведения боевых действий.
Решение связано с изменяющейся ситуацией на фронте и необходимостью усилить оборону Украины, как считают в Белом доме. Такие меры согласованы с союзниками и направлены на поддержку Киева в условиях продолжающегося конфликта.
Трамп может снять самозапрет на поставки для Украины
Дональд Трамп рассматривает возможность снятия ограничений на поставки Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты Tomahawk. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. В случае одобрения инициативы это станет первым случаем предоставления Украине ракет такого радиуса действия со стороны США.
В администрации Трампа обсуждается возможность изменить этот подход в ответ на эскалацию конфликта. Рассматриваемый пакет помощи может включать поставку ракет Tomahawk, а также других систем, способных поражать цели на значительном расстоянии. Окончательное решение будет принято после консультаций с союзниками по НАТО и оценки возможных последствий для региональной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.