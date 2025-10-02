В Екатеринбурге накажут главу компании, массово отравившей школьников

Уголовное дело передали в суд
Уголовное дело передали в суд Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

В Екатеринбурге заведующая производством предприятия «ГлобусРесурс», которая кормила детей в школе №178, где отравились около 20 человек, предстанет перед судом. Ее обвинили по статье УК РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)», — пояснили там. Прокуратура утвердила уголовное дело и направила в Орджоникидзевский районный суд.

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже случаи отравления подтвердили у 20 человек.

После вспышки суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобуРресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор компании Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU.

