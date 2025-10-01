В регионах России наблюдаются проблемы с объемом бензина на автозаправочных станция (АЗС). Так, сообщения поступают из Крыма и Курской области. При этом власти Запорожской области заявили, что новости о введении лимитов на покупку топлива с 1 октября — фейк, а в Воронежской области дефицита дизеля нет. Что же все-таки происходит с поставками бензина в приграничных регионах и что об этом говорят официальные лица России — в материале URA.RU.
Какая сейчас ситуация с поставками топлива в приграничных областях
Курская область
Глава региона Александр Хинштейн написал в telegram-канале о ситуации, сложившейся на местных автозаправочных станциях. По его словам, в социальных сетях фиксируются обращения граждан, сообщающих о перебоях с наличием бензина на отдельных АЗС. В связи с этим губернатор лично взял ситуацию под контроль и поручил профильным ведомствам максимально быстро принять необходимые меры.
Сейчас в регионе сформирован достаточный резерв нефтепродуктов, топливные сети обеспечены ими в полном объеме, а поставки продолжаются в штатном режиме. Курское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) также осуществляет мониторинг цен на топливо. Кроме того, о сложившейся ситуации были проинформированы коллеги из Министерства энергетики РФ. Власти страны пообещали держать жителей региона в курсе дальнейшего развития событий.
Хинштейн обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он отметил, что временный дефицит топлива может возникать из-за искусственно созданного ажиотажа, когда граждане начинают закупать его впрок.
Запорожская область
Глава региона Евгений Балицкий в telegram-канале опроверг распространяющиеся в соцсетях и мессенджерах слухи о якобы введенных с 1 октября ограничениях на приобретение топлива. Он подчеркнул, что никаких лимитов на продажу бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции региона и основные поставщики обеспечены бензином марки «Премиум-95» и дизельным топливом. Они продолжают розничную продажу продукции в обычном режиме.
Балицкий подтвердил, что на территории области, как и в ряде других российских регионов, действительно наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Вопрос находится на постоянном контроле правительства России, и уже предпринимаются меры для скорейшей нормализации ситуации. Губернатор призвал жителей региона сохранять бдительность и руководствоваться исключительно официальной и достоверной информацией.
Республика Крым
Попытки правительства региона и федеральных органов так и не обеспечили стабилизации ситуации с поставками бензина на местные автозаправочные станции. В связи с этим на территории Крыма действует ограничение — реализация топлива в объеме не более 20 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что обеспечение топливом общественного транспорта, социальных учреждений, коммунальных и экстренных служб сохраняется на полном уровне. При этом данные о восстановлении регулярных поставок необходимого объема топлива будут представлены не позднее 3 октября.
Ситуация на АЗС в других регионах России
В Воронежской области отсутствует дефицит бензина, сообщил глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Денис Чушкин. По его словам, рост цен на топливо обусловлен удорожанием нефтепродуктов на биржевых площадках: с января 2025 года их стоимость увеличилась на 40%. На сегодняшний день запасы бензина на автозаправочных станциях региона сопоставимы с уровнем июня—июля текущего года. Чушкин уверен, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, пишет telegram-канал «Вести Воронеж».
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке автозаправочных станций в регионе в связи с существенным увеличением стоимости бензина. В случае выявления необоснованного завышения цен компаниям могут выписать штрафы, а при повторных нарушениях не исключается временное приостановление их деятельности.
Ряд АЗС могут закрыть из-за отрицательной рентабельности
Рентабельность реализации бензина на российских автозаправочных станциях сейчас имеет отрицательное значение, что уже привело к закрытию ряда независимых заправок. Об этом говорится в обращении Российского топливного союза, направленном вице-премьеру Александру Новаку. В документе Союз выделяет две основные проблемы, существующие на рынке бензина. Первая связана с тем, что на фоне сокращения объемов производства и уменьшения биржевых продаж наблюдается рост оптовых цен, которые в ряде регионов сравнялись с розничными или даже превысили их.
Второй проблемой эксперты Союза называют массовое нарушение сроков отгрузки бензина, реализуемого через биржу. Фактические поставки существенно отстают от объемов, предусмотренных договорами, а сроки исполнения увеличиваются до полутора-двух месяцев. Обязательная предоплата за биржевое топливо приводит к дефициту оборотных средств и росту долговых обязательств. При этом нефтяные компании первоочередно обеспечивают топливом собственные сбытовые сети, что негативно отражается на поставках независимым операторам.
Кроме того, в ряде субъектов РФ уже зафиксированы продолжительные перебои с поступлением бензина, а сочетание убыточности розничной реализации и нехватки топлива вынуждает частные сети автозаправок прекращать работу. Если текущая ситуация сохранится, независимые владельцы АЗС — на которых приходится примерно 60% рынка — могут быть вынуждены прекратить деятельность.
Что касается рынка дизельного топлива — здесь обстановка менее напряженная. Однако сокращение продаж на бирже и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и обнулению рентабельности розничной торговли. Для стабилизации ситуации на рынке Российский топливный союз предлагает принять комплекс мер. В частности, обеспечить выполнение рекомендаций Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также соблюдение установленных сроков и объемов отгрузки по биржевым контрактам. Помимо этого, предлагается при регулировании роста розничных цен использовать не индекс потребительских цен, а композитный индекс инфляции, который учитывает изменение налоговой и кредитной нагрузки.
Что власти РФ говорят о ситуации на топливном рынке
О стабильности рынка и экспортных запретах
Внутренний топливный рынок страны находится под постоянным контролем со стороны правительства, а возникающие в ряде субъектов России перебои с обеспечением топливом устраняются в оперативном порядке. Александр Новак на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Министерство энергетики функционирует в координации со всеми регионами в круглосуточном режиме. По стране сохраняется баланс между спросом и предложением.
Также он рассказал, что сейчас рассматриваются различные меры по увеличению производства бензина и дизельного топлива, включая использование новых химических компонентов и специальных присадок. Кроме того, ожидается, что запуск обновленных нефтеперерабатывающих заводов в 2026–2027 годах позволит нарастить предложение топлива на внутреннем рынке. Вице-премьер напомнил, что для обеспечения стабильности внутреннего рынка моторного топлива правительство приняло решение запретить экспорт дизеля для компаний, не являющихся его производителями. Когда предложение превысит уровень спроса, экспорт возобновится. Также власти продлили полный запрет на вывоз автомобильного бензина. Ограничения будут действовать до конца 2025 года.
"При превышении предложения над спросом, безусловно, мы и ранее принимали такие решения, мы будем открывать рынки и так же поставлять на экспорт, как и раньше. То есть эта оценка текущей ситуации происходит постоянно", — добавил Новак.
По его словам, экономика страны сейчас проходит этап контролируемого охлаждения, а в 2026–2027 годах ожидается выход на стабильные темпы экономического роста. Вице-премьер также отметил, что принимаемые правительством меры уже дают результаты: по итогам года инфляция прогнозируется в пределах 6–7%.
О решении об обнулении ввозных таможенных пошлин на бензин
Российские власти рассматривают возможность обнуления ввозных таможенных пошлин на бензин, импортируемый из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Данная инициатива призвана стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива в условиях сокращения объемов производства и дефицита бензина, отмечаемого в ряде регионов страны.
Правительство намерено расширить комплекс мер поддержки топливного рынка с учетом снижения производства и возрастающего дефицита топлива. В частности, предлагается отменить действующую ставку пошлины в размере 5% на ввоз бензина из указанных азиатских государств. Кроме того, планируется на полгода разрешить использование монометиланилина, добавки, повышающей октановое число бензина, в процессе его производства. По оценке экспертов, данная мера может способствовать стабилизации рынка, однако не решает его базовых структурных проблем.
Также обсуждается возможность увеличения поставок бензина из Белоруссии. Согласно информации правительства РФ, в сентябре объем импорта составил 45 тысяч тонн. Будущее наращивание поставок в октябре будет зависеть от устойчивости работы системы «Транснефти» и реализации схемы давальческой переработки нефти. В случае успешного выполнения этих условий ежемесячный объем импорта белорусского бензина может достичь 300 тысяч тонн.
