01 октября 2025

Сотрудник пермского завода получил тяжелую травму глаза во время работы

Машинист бумагоделательной машины получил серьезную травму глаза во время работы на предприятии в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда.

«ЧП произошло 27 сентября. Машинист бумагоделательной машины выполнял ремонтные работы в грудном вале устройства. Во время работ лопнула прядь натяжного троса, в результате чего отлетевшая частица проволоки попала в глаз сотруднику завода. В больнице травму характеризовали как тяжелый вред здоровью», — уточнили в Госинспекции труда.

В ведомстве проводят расследование случившегося. Опрашивают свидетелей и должностных лиц. Также проводится проверка документации предприятия. По результатам расследования, материалы будут направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. URA.RU направило запрос в пресс-службу завода, ответ ожидается.

