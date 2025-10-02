В Дагестане произошла стрельба, есть раненые: онлайн-трансляция

Стрельба произошла в дагестанском селе Унцукуль рядом со школой
Несколько человек ранены в результате стрельбы
Стрельба произошла в дагестанском селе Унцукуль. Изначально telegram-каналы распространяли информацию, что нападение было совершено в местной школе. Однако директор учебного заведения опроверг данные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. 

15:52 Пострадавших при стрельбе госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщают авторы Shot.

16:00 Директор школы Нурмагомедов Магомедрасул заявил, что стрельба была рядом со школой. «Это где-то на улице взрослые люди [стреляли]. Никак не имеют отношения к школе и к учебному процессу. Это вообще разная история. На какой-то бытовухе люди подрались, и все», — рассказал он корреспонденту URA.RU.

16:09 Трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, сообщает telegram-канал Baza. Как пишут авторы, все пострадавшие — мужчины в возрасте от 26 до 30 лет.

16:59 На этом URA.RU завершает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!

