Директор школы в Дагестане опроверг информацию о стрельбе в учебном заведении

Информация о стрельбе в школе №1 в дагестанском селе Унцукуль не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщил директор учебного заведения Магомедрасул Нурмагомедов. По его словам, стрельба произошла рядом со зданием школы, эвакуация учеников не проводилась.
«Это где-то на улице взрослые люди (устроили стрельбу — прим. URA.RU), никак не имеют отношения к школе и к учебному процессу. Это вообще разная история. На какой-то бытовухе люди подрались, и все», — сказал Нурмагомедов в беседе с URA.RU.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в одной из школ села Унцукуль в Дагестане якобы произошла стрельба. Согласно предварительным данным, имеются пострадавшие. Очевидцы заявили, что раненые были доставлены в медицинские учреждения. Информация о стрельбе с здании школы оказалась фейком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.