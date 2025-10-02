Директор школы в Дагестане опроверг информацию о стрельбе в учебном заведении

Директор школы в Дагестане Нурмагомедов: стрельба была не в здании, а на улице
В здании школы никто не стрелял
В здании школы никто не стрелял Фото:

Информация о стрельбе в школе №1 в дагестанском селе Унцукуль не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщил директор учебного заведения Магомедрасул Нурмагомедов. По его словам, стрельба произошла рядом со зданием школы, эвакуация учеников не проводилась.

«Это где-то на улице взрослые люди (устроили стрельбу — прим. URA.RU), никак не имеют отношения к школе и к учебному процессу. Это вообще разная история. На какой-то бытовухе люди подрались, и все», — сказал Нурмагомедов в беседе с URA.RU.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в одной из школ села Унцукуль в Дагестане якобы произошла стрельба. Согласно предварительным данным, имеются пострадавшие. Очевидцы заявили, что раненые были доставлены в медицинские учреждения. Информация о стрельбе с здании школы оказалась фейком.

