Екатеринбуржцы потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, их поймали. Видео

В Санкт-Петербурге двое приезжих из Екатеринбурга 30 сентября потушили Вечный огонь на Марсовом поле, который был зажжен 68 лет назад. Мужчин вскоре задержали и завели уголовное дело, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские установили, что около полуночи двое мужчин вылили жидкость из бутылки на Вечный огонь, который был зажжен в 1957 году в память о жертвах всех войн и революций, выпавших на долю Северной столицы», — написала Волк в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Мужчин задержали в съемной квартире в городе Кудрово (Ленобласть). Их доставили в следственные органы.

