В Златоусте (Челябинская область) собственник выставил на продажу целую улицу зданий бывшего заводоуправления металлургического завода (ЗМЗ). Как следует из объявления, площади можно переоборудовать под дом престарелых.
«Пpoдaм три здания офисного типa по aдресу в Злaтоусте на улице Kирoвa, дом 1. Ранее это были офисы мeтзaвoда. Мoжно пepеоборудoвaть под гoстиницу, производство, общeжитиe, дoм пpеcтapелых, возмoжна pаcсpочкa», — сказано на сайте объявлений «Авито».
На экспозицию выставили площадь размером в 3,4 тысячи кв метров. Как URA.RU пояснил сам продавец, недвижимость метзаводу не принадлежит и реализуется от третьего лица. В объявлении отмечено, что у зданий есть один взpoслый сoбcтвенник.
Стоимость квадратного метра невысока. Он обойдется не дороже 1,9 тысячи рублей. Однако риелторы выразили скепсис относительно перспектив использования объекта.
«Помещения являются коммерчески непривлекательными. Гостиницу с видом на заводские трубы открыть проблематично. Здания старые, потребуют ремонта. Вроде бы, дешево и можно приобрести. Только потом надо быть готовым нести расходы: скоро зима — помещения придется отапливать, что затратно для таких площадей», — заметил URA.RU глава риелторского агентства «Элис» Артур Каримов.
Чтобы увеличить привлекательность объекта, собственник допустил продажу в рассрочку. Согласно открытым данным, застройка на улице Кирова велась в 1930-е годы. Затем здания неоднократно ремонтировались.
