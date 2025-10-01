В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Абхазию

Авиакомпания «РусЛайн» почти втрое снизила стоимость прямых рейсов по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум — Ханты-Мансийск. Билет туда-обратно обойдется от 11 127 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«Стоимость указана с учетом всех сборов и включает багаж до 10 кг. Возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено», — уточнили в авиакомпании.
Новые тарифы будут действовать в октябре. Перелеты выполняются дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Для маршрута используются 50-местные самолеты Bombardier CRJ100/200. Время в пути составляет 6 часов 35 минут, включая 40-минутную техническую посадку в Саратове.
Ранее URA.RU сообщало, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Сухумом было запущено по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука. С момента запуска билет в одну сторону с учетом багажа до 10 килограмм стоил от 18 188 рублей.
