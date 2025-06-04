Власти ХМАО запускают прямые авиарейсы в Абхазию

05 июня 2025 в 15:04 Размер текста - 17 +

Рейсы в Сухум из Ханты-Мансийска запустят 28 июня URA.RU В Югре с 28 июня запускают рейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года, сообщает авиакомпания «РусЛайн». «С 28 июня авиакомпания открывает рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Сухум», — говорится в сообщении авиакомпании. Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года. Telegram-канал «Стройкомплекс Югры» уточняет, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Сухумом было запущено по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука. Полет будет длиться 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет около 1 часа. Цена билет в одну сторону с учетом багажа до 10 килограмм обойдется от 18 188 рублей. Из Ханты-Мансийска в Сухум вылет в 04.35, в обратном направлении — в 13.05. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти выделили свыше 65 миллионов рублей на субсидирование рейса из Сургута в Сухум. Региональный парламент на майском заседании поддержал это решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югре с 28 июня запускают рейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года, сообщает авиакомпания «РусЛайн». «С 28 июня авиакомпания открывает рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Сухум», — говорится в сообщении авиакомпании. Полеты будут выполняться на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю — по понедельникам и субботам до конца октября этого года. Telegram-канал «Стройкомплекс Югры» уточняет, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Сухумом было запущено по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука. Полет будет длиться 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет около 1 часа. Цена билет в одну сторону с учетом багажа до 10 килограмм обойдется от 18 188 рублей. Из Ханты-Мансийска в Сухум вылет в 04.35, в обратном направлении — в 13.05. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти выделили свыше 65 миллионов рублей на субсидирование рейса из Сургута в Сухум. Региональный парламент на майском заседании поддержал это решение.