Из ХМАО выдворили 150 нелегальных мигрантов

Силовики депортировали с начала 2025 года более 150 иностранных граждан за нарушение режима пребывания в России. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«После прекращения действия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126, с территории округа выдворено более 150 иностранных граждан», — следует из сообщения. Меры направлены на обеспечение соблюдения миграционного законодательства.
Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся около 180 человек, в отношении которых приняты решения о выдворении. За 2 октября с территории региона в страны гражданской принадлежности отправили порядка 70 иностранцев.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция Нижневартовска провела облавы на нелегальных мигрантов. По итогам рейдов по стройкам и рынкам силовики составили на иностранцев 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.
