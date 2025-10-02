Из ХМАО выдворили 150 нелегальных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С начала 2025 года из ХМАО выдворено 150 мигрантов
С начала 2025 года из ХМАО выдворено 150 мигрантов Фото:

Силовики депортировали с начала 2025 года более 150 иностранных граждан за нарушение режима пребывания в России. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«После прекращения действия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126, с территории округа выдворено более 150 иностранных граждан», — следует из сообщения. Меры направлены на обеспечение соблюдения миграционного законодательства.

Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся около 180 человек, в отношении которых приняты решения о выдворении. За 2 октября с территории региона в страны гражданской принадлежности отправили порядка 70 иностранцев.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция Нижневартовска провела облавы на нелегальных мигрантов. По итогам рейдов по стройкам и рынкам силовики составили на иностранцев 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики депортировали с начала 2025 года более 150 иностранных граждан за нарушение режима пребывания в России. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «После прекращения действия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126, с территории округа выдворено более 150 иностранных граждан», — следует из сообщения. Меры направлены на обеспечение соблюдения миграционного законодательства. Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся около 180 человек, в отношении которых приняты решения о выдворении. За 2 октября с территории региона в страны гражданской принадлежности отправили порядка 70 иностранцев. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Нижневартовска провела облавы на нелегальных мигрантов. По итогам рейдов по стройкам и рынкам силовики составили на иностранцев 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...