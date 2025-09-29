29 сентября 2025

В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов на стройках и рынках. Видео

В ХМАО 40 мигрантам грозит депортация за нарушение закона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция выявила десятки нарушений во время рейда по нелегальным мигрантам
Полиция выявила десятки нарушений во время рейда по нелегальным мигрантам Фото:

В Нижневартовске полицейские провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках, рынках и в местах проживания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Полицейские проверили объекты строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале. По итогам рейда силовики составили 36 административных протокола за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, 41-му нелегалу грозит депортация. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.

Ранее URA.RU писало, что судебные приставы из Югры выдворили за пределы России 244 иностранца. Все они работали на территории региона без законных оснований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске полицейские провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках, рынках и в местах проживания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Полицейские проверили объекты строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале. По итогам рейда силовики составили 36 административных протокола за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, 41-му нелегалу грозит депортация. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы из Югры выдворили за пределы России 244 иностранца. Все они работали на территории региона без законных оснований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...