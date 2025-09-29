В Нижневартовске полицейские провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках, рынках и в местах проживания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Полицейские проверили объекты строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале. По итогам рейда силовики составили 36 административных протокола за нарушение миграционного законодательства.
Кроме того, 41-му нелегалу грозит депортация. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.
Ранее URA.RU писало, что судебные приставы из Югры выдворили за пределы России 244 иностранца. Все они работали на территории региона без законных оснований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!