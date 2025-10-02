«Трое с огнестрельными ранениями»: что известно о стрельбе в Дагестане рядом со школой

В Дагестане, в селе Унцукуль, рядом со зданием местной школы произошла перестрелка с применением травматического оружия. По предварительным данным, в инциденте пострадали трое человек. Все пострадавшие были госпитализированы, а на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Подробнее — в материале URA.RU.
Перестрелка в селе Унцукуль: что произошло
Днем 2 октября в дагестанском селе Унцукуль неподалеку от школы №1 произошла перестрелка. Ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что инцидент произошел непосредственно в здании учебного заведения, однако эта информация не подтвердилась.
По предварительным данным, конфликт разгорелся между несколькими взрослыми мужчинами. В результате один из них начал стрелять из травматического оружия. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские службы.
Кто пострадал
По данным telegram-канала Baza, в результате перестрелки пострадали трое мужчин в возрасте от 26 до 30 лет. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу, где им была оказана медицинская помощь.
Реакция официальных лиц
Заявление директора школы
Директор школы №1 Магомедрасул Нурмагомедов одним из первых прокомментировал ситуацию для СМИ. Он категорически опроверг слухи о стрельбе внутри учебного заведения. По его словам, инцидент произошел на улице, а к школе и учебному процессу не имел никакого отношения.
«Это где-то на улице взрослые люди стреляли. Никак не имеют отношения к школе и к учебному процессу. Это вообще разная история. На какой-то бытовухе люди подрались, и все», — сообщил директор журналистам URA.RU.
Магомедрасул Нурмагомедов также подчеркнул, что эвакуация учеников не проводилась, а школа продолжила работу в обычном режиме. Учебный процесс не был прерван.
Позиция МВД
В пресс-службе МВД по Республике Дагестан подтвердили, что перестрелка произошла на улице рядом со школой, а не в ее здании. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел между шестью взрослыми гражданами. В ходе ссоры было применено травматическое оружие, в результате чего трое получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.