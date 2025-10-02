«Трое с огнестрельными ранениями»: что известно о стрельбе в Дагестане рядом со школой

В дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба, пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МВД сообщили, что стрельба произошла рядом с учебным заведением, а не внутри него
В МВД сообщили, что стрельба произошла рядом с учебным заведением, а не внутри него Фото:

В Дагестане, в селе Унцукуль, рядом со зданием местной школы произошла перестрелка с применением травматического оружия. По предварительным данным, в инциденте пострадали трое человек. Все пострадавшие были госпитализированы, а на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Подробнее — в материале URA.RU.

Перестрелка в селе Унцукуль: что произошло

Днем 2 октября в дагестанском селе Унцукуль неподалеку от школы №1 произошла перестрелка. Ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что инцидент произошел непосредственно в здании учебного заведения, однако эта информация не подтвердилась.

По предварительным данным, конфликт разгорелся между несколькими взрослыми мужчинами. В результате один из них начал стрелять из травматического оружия. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские службы.

Кто пострадал

По данным telegram-канала Baza, в результате перестрелки пострадали трое мужчин в возрасте от 26 до 30 лет. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Реакция официальных лиц

Заявление директора школы

Директор школы №1 Магомедрасул Нурмагомедов одним из первых прокомментировал ситуацию для СМИ. Он категорически опроверг слухи о стрельбе внутри учебного заведения. По его словам, инцидент произошел на улице, а к школе и учебному процессу не имел никакого отношения.

«Это где-то на улице взрослые люди стреляли. Никак не имеют отношения к школе и к учебному процессу. Это вообще разная история. На какой-то бытовухе люди подрались, и все», — сообщил директор журналистам URA.RU.

Магомедрасул Нурмагомедов также подчеркнул, что эвакуация учеников не проводилась, а школа продолжила работу в обычном режиме. Учебный процесс не был прерван.

Позиция МВД

В пресс-службе МВД по Республике Дагестан подтвердили, что перестрелка произошла на улице рядом со школой, а не в ее здании. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел между шестью взрослыми гражданами. В ходе ссоры было применено травматическое оружие, в результате чего трое получили ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане, в селе Унцукуль, рядом со зданием местной школы произошла перестрелка с применением травматического оружия. По предварительным данным, в инциденте пострадали трое человек. Все пострадавшие были госпитализированы, а на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и медики. Подробнее — в материале URA.RU. Перестрелка в селе Унцукуль: что произошло Днем 2 октября в дагестанском селе Унцукуль неподалеку от школы №1 произошла перестрелка. Ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что инцидент произошел непосредственно в здании учебного заведения, однако эта информация не подтвердилась. По предварительным данным, конфликт разгорелся между несколькими взрослыми мужчинами. В результате один из них начал стрелять из травматического оружия. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские службы. Кто пострадал По данным telegram-канала Baza, в результате перестрелки пострадали трое мужчин в возрасте от 26 до 30 лет. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Реакция официальных лиц Заявление директора школы Директор школы №1 Магомедрасул Нурмагомедов одним из первых прокомментировал ситуацию для СМИ. Он категорически опроверг слухи о стрельбе внутри учебного заведения. По его словам, инцидент произошел на улице, а к школе и учебному процессу не имел никакого отношения. Магомедрасул Нурмагомедов также подчеркнул, что эвакуация учеников не проводилась, а школа продолжила работу в обычном режиме. Учебный процесс не был прерван. Позиция МВД В пресс-службе МВД по Республике Дагестан подтвердили, что перестрелка произошла на улице рядом со школой, а не в ее здании. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел между шестью взрослыми гражданами. В ходе ссоры было применено травматическое оружие, в результате чего трое получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...