Прожиточный минимум в ХМАО в 2025 году: сколько составляет и что можно на него купить

В 2025 году прожиточный минимум в Ханты-Мансийском автономном округе установлен на уровне 21 252 рублей на душу населения. Это выше среднего по стране: базовый федеральный показатель составляет 17 733 рубля. Самый высокий прожиточный минимум в России действует в Чукотском автономном округе — 46 283 рубля.
- Для разных категорий югорчан значения отличаются:
- для трудоспособного населения — 23 165 рублей;
- для пенсионеров — 18 334 рубля;
- для детей — 21 286 рублей.
Эти суммы ежегодно пересматриваются с учетом инфляции и роста цен.
Что такое прожиточный минимум
Это социально-экономический показатель, отражающий сумму, необходимую для удовлетворения базовых потребностей человека — в пище, одежде, жилье, медицинском обслуживании и других услугах. В Югре при расчете учитывают региональные особенности: климат, транспортную доступность и высокую стоимость жизни.
Для чего нужен показатель
- используется при определении социальных выплат и пособий;
- служит ориентиром для расчета минимальной зарплаты (МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума);
- применяется для оценки уровня бедности: граждане с доходом ниже установленной суммы получают статус малообеспеченных и право на господдержку.
Как рассчитывают
Прожиточный минимум формируется исходя из стоимости потребительской корзины, которая включает:
- продукты питания (около 50%),
- непродовольственные товары (25%),
- услуги (25%).
Что входит в корзину
Примерный месячный набор продуктов:
- хлеб — 11,5 кг;
- крупы и рис — 0,7 кг;
- картофель — 8,4 кг;
- овощи — 9,5 кг;
- фрукты — 5 кг;
- мясо — 4,8 кг (включая говядину, свинину и птицу);
- рыба — 1,6 кг;
- сахар и сладости — 1,8 кг.
Кроме того, прожиточный минимум учитывает ежегодные траты на одежду и предметы быта:
- 2–3 предмета верхней одежды;
- 2 пары обуви;
- 3–4 комплекта белья;
- 5 пар носков;
- постельное белье и хозяйственные товары.
