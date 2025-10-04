04 октября 2025
Прожиточный минимум в ХМАО в 2025 году: сколько составляет и что можно на него купить

Прожиточный минимум в ХМАО превышает среднероссийский показатель
Размер прожиточного минимума в ХМАО на душу населения — 21 251 рублей
Размер прожиточного минимума в ХМАО на душу населения — 21 251 рублей

В 2025 году прожиточный минимум в Ханты-Мансийском автономном округе установлен на уровне 21 252 рублей на душу населения. Это выше среднего по стране: базовый федеральный показатель составляет 17 733 рубля. Самый высокий прожиточный минимум в России действует в Чукотском автономном округе — 46 283 рубля.

  • Для разных категорий югорчан значения отличаются:
  • для трудоспособного населения — 23 165 рублей;
  • для пенсионеров — 18 334 рубля;
  • для детей — 21 286 рублей.

Эти суммы ежегодно пересматриваются с учетом инфляции и роста цен.

Что такое прожиточный минимум

Это социально-экономический показатель, отражающий сумму, необходимую для удовлетворения базовых потребностей человека — в пище, одежде, жилье, медицинском обслуживании и других услугах. В Югре при расчете учитывают региональные особенности: климат, транспортную доступность и высокую стоимость жизни.

Для чего нужен показатель

  • используется при определении социальных выплат и пособий;
  • служит ориентиром для расчета минимальной зарплаты (МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума);
  • применяется для оценки уровня бедности: граждане с доходом ниже установленной суммы получают статус малообеспеченных и право на господдержку.

Как рассчитывают

Прожиточный минимум формируется исходя из стоимости потребительской корзины, которая включает:

  • продукты питания (около 50%),
  • непродовольственные товары (25%),
  • услуги (25%).

Что входит в корзину

Примерный месячный набор продуктов:

  • хлеб — 11,5 кг;
  • крупы и рис — 0,7 кг;
  • картофель — 8,4 кг;
  • овощи — 9,5 кг;
  • фрукты — 5 кг;
  • мясо — 4,8 кг (включая говядину, свинину и птицу);
  • рыба — 1,6 кг;
  • сахар и сладости — 1,8 кг.

Кроме того, прожиточный минимум учитывает ежегодные траты на одежду и предметы быта:

  • 2–3 предмета верхней одежды;
  • 2 пары обуви;
  • 3–4 комплекта белья;
  • 5 пар носков;
  • постельное белье и хозяйственные товары.

