Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) считается крупнейшей выставочной площадкой военной и автомобильной техники в России. Здесь можно найти десятки тысяч экспонатов, многие из которых уникальны, например, подводная лодка «Нептун», президентский Aurus и суперкар Tesla от миллиардера Илона Маска. Ради чего стоит ехать в Верхнюю Пышму — в материале URA.RU.
Как найти музей
Комплекс находится в Верхней Пышме на улице Александра Козицына, 2, туда можно добраться на своем автомобиле, рядом есть парковка. Также есть вариант с общественным транспортом из Екатеринбурга: на трамвае №333 от остановки «Фрезеровщиков» до остановки «Храм Успения», на автобусе №111 от станции метро «Уралмаш» или «Проспект Космонавтов» до остановки «Металлургов», а также на пригородном поезде Екатеринбург — Верхняя Пышма — Екатеринбург или ретропоезде «Уральский экспресс» (расписание можно уточнить на сайте РЖД).
Что есть в комплексе
На площадке располагается сразу несколько учреждений. Музей автомобильной техники — сотни раритетных машин, мотоциклов и велосипедов, а также современные уникальные автомобили. Музей военной техники — собрание различного рода артиллерийской техники, танков, отечественных наград, воинских регалий, макетов огнестрельного и холодного оружия, униформы и многого другого с XVIII века до наших дней.
Музей авиации «Крылья Победы» — площадка с самолетами времен Великой Отечественной войны и иностранными экспонатами, выставочный центр «Парадный расчет» — здесь находятся ходовые образцы военной техники 1930-40-х годов, которые ежегодно участвуют в Дне Победы в Верхней Пышме. Также есть планетарий и открытая экспозиционная площадка на площади 13 га, где представлены советские танки, сверхзвуковые истребители, артиллерия, военно-морской флот, система противовоздушной обороны, техника «ленд-лиза», инженерные машины, железнодорожная и карьерная техника.
Стоимость билета и режим работы
В понедельник у музея выходной. В остальное время он работает с 10:00 до 19:00, открытую площадку можно посетить до 20:00.
Есть разные варианты стоимости билетов. Если планируете посетить открытую площадку, то для взрослых вход обойдется в 200 рублей, для детей и льготников — 100 рублей. Один выставочный центр для посещения взрослым — 600 рублей, дети и по льготе — 300 рублей, два выставочных центра — 1000 и 500 соответственно, три центра — 1300 и 600 рублей, единый билет — 1600 и 700 рублей.
Интересные экспонаты
Tesla Cybertruck Cyberbeast
Машина появилась в Музее автомобильной техники в феврале 2025 года. Автомобиль весом в три тонны за 20 млн рублей, созданный миллиардером Илоном Маском, заряжается как смартфон за 1 час 19 минут, разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды. Также имеет двигатель мощностью 845 л.с., запас хода — 560 км, может управляться с помощью телефона на автопилоте, внутри имеет розетку на 220 вольт.
Aurus Senat Limousine L700
Бронированный лимузин Aurus Senat также находится в Музее автомобильной техники. Его презентовали в июне 2025 года. Именно на этой машине передвигался президент России Владимир Путин с 2018 по 2022 год, а также ее в качестве официального автомобиля использовали во время визита в Россию главы КНР Си Цзиньпина.
При создании институт НАМИ обращался за помощью к компании Porsche, благодаря чему разработал двигатель мощностью 598 л.с., объемом 4,4 л, он имеет крутящий момент 880 Нм. Aurus весит около шести тонн и разгоняется до 170 км/ч. В автомобиле установлены системы защиты класса «БР5», устойчивые к огнестрельным повреждениям колеса, встроенная система пожаротушения и аварийный выход.
DeLorean DMC-12
Машина как в фильме «Назад в будущее» стала частью экспозиции в 2022 году. DeLorean выпускалась с 1981 по 1983 год, всего в мире есть около девяти тысяч экземпляров. Цена машины колеблется от 7,7 до 8,5 млн рублей. Мощность двигателя составляет 132 л.с.
Douglas DC-3
В Музее авиации «Крылья Победы» есть один из самых надежных самолетов в истории авиации. За его штурвалом учился летать актер Джон Траволта во время съемок фильма «Одинокие сердца», а также самолет появился в картине «Плохие парни» с Уиллом Смитом.
Самолет сошел с конвейера в сентябре 1940 года и поднимался в небо на протяжении 63 лет. Позже Douglas DC-3 приехал в Верхнюю Пышму. С декабря 2024 года посетители могут не только посмотреть на него издалека, но и побывать внутри, обойти его по бокам и даже взглянуть сверху.
Космический шаттл «Буран»
Первый и единственный запуск космического корабля «Буран» прошел в ноябре 1988 года. Позже программу «Энергия — Буран» закрыли, а несколько образцов остались пылиться на Земле. Первый корабль уничтожили в 2002 году, второй хранится на Байконуре, третий привезли в Верхнюю Пышму в 2024 году.
Длина «Бурана» составляет 36,4 метра, размах крыла — 24 метра, высота корабля на шасси — более 16 метров, а вес фюзеляжа и консолей крыльев — 56 тонн. Сейчас орбитальный космический корабль реставрируют, параллельно с этим идет строительство павильона, где расположится уникальный экспонат, работы закончатся примерно к концу 2025 года. Внутри откроют выставку о программе «Энергия — Буран» и начнут проводить экскурсии внутрь корабля.
Подводная лодка «Нептун»
Субмарина находится на открытой площадке возле Музея военной техники. Ее построили в ноябре 1989 года, а впервые под воду она погрузилась в сентябре 1990-го в районе Соловецких островов в акватории Белого моря. Затем были испытания и подводные экскурсии в Карибском море, а после она стояла в Северодвинске.
В 2012-2013 годах аппарат купил частный инвестор за 2,5 млн рублей, чтобы переоборудовать его в плавучее кафе-музей и поставить в Москве, но идею в жизнь не воплотили. В итоге субмарину решили сделать частью экспозиции в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Ее везли по суше 1500 километров на тяжелой технике, а в сентябре 2024 года водрузили на постамент. Экспонат открылся после реставрации в сентябре 2025 года.
«Нептун» был рассчитан на 44 туриста и мог погружаться на глубину до 60 метров. По техническим характеристикам подлодка превосходила зарубежные аналоги. В 2012 году «Нептун» был признан памятником науки и техники.
