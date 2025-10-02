Спикер свердловского заксо вместе с главой минстроя РФ и губернатором раздала награды инженерам

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина вместе с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным и губернатором Денисом Паслером вручила награды лучшим архитекторам и инженерам. Мероприятие прошло в рамках строительного форума 100+ TechnoBuild. Там же председатель парламента напомнила, что Свердловская область активно поддерживает компании, которые вкладывают средства в ремонт и строительство школ, детских садов и других соцобъектов.
«Депутаты законодательного собрания Свердловской области активно поддерживают строительную отрасль — принимают законы, направленные на создание условий для роста строительства. Речь идет, например, об освобождении от налога на имущество и налога на прибыль. Мы также поддерживаем тех, кто вкладывает средства в модернизацию и строительство школ, детских садов и других социальных объектов», — подчеркнула Бабушкина. Добавив, что отрасль имеет ключевую роль в развитии экономики региона.
За пять лет, с 2020 года, в регионе было введено порядка 14,8 миллионов квадратных метров жилья. В 2024 году — 3,3 миллиона, что стало очередным рекордом. Из построенных зданий более половины — это многоквартирные дома. Таким образом, обеспеченность жильем в Свердловской области выросла до 30,5 квадратных метров на человека.
Плюс ко всему, регион первым в стране приступил к внедрению механизма комплексного развития территорий. В 2021 году депутаты заксо приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области». Сейчас идет его совершенствование. За счет программы в области планируют расселить свыше 70 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
В рамках форума вместе с прилетевшим на 100+ TechnoBuild министром строительства России Иреком Файзуллиным, а также губернатором Денисом Паслером, спикер парламента наградила победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Всего было 19 номинаций. Заявки на участие в премии пришли из 12 регионов России. Из 206-ти в шорт-лист конкурса вошли 96.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!