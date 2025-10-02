Куда обращаться челябинцам, если батареи холодные

В Челябинской области стартовал отопительный сезон, однако батареи нагрелись еще не во всех квартирах. Куда обращаться жителям Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и других крупных городов региона, читайте в материале URA.RU.
«По общему правилу, в обязанности ресурсоснабжающей организации входит подача тепла до внешней границы зданий, домовладений и многоквартирных домов. Распределение тепла по квартирам зависит непосредственно от управляющей компании, поэтому обращаться в первую очереь необходимо именно в УК», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Согласно требованиям действующего законодательства, управляющие организации несут ответственность за надлежащее техническое обслуживание внутридомового оборудования, а также за проведение наладки, ремонта и модернизации инженерных систем. Если в квартире холодно, жителям следует сначала обратиться в управляющую организацию. Специалисты УК обязаны выполнить замеры температуры воздуха и определить источник возникшей проблемы, а также устранить неисправности внутридомовой системы отопления.
Так, в Магнитогорске начало отопительного сезона стартовало 29 сентября, тепло поступает в многоквартирные дома постепенно в соответствии с графиком, согласованным с МП трест «Теплофикация». Подключение отопления в Златоусте проводилось поэтапно. Со второй декады сентября тепло было подано в учреждения социальной сферы (детские сады, школы, больницы), с 29 сентября начался этап подключения к отоплению многоквартирных жилых домов.
Если в УК жителям Челябинска сообщают, что в доме все исправно, но теплоноситель еще не дошел по трубам, можно обратиться с вопросом в Единую дежурно-диспетчерскую слжбу 112 или по номеру городской диспетчерской службы управления ЖКХ: 8(351)263-21-21.
