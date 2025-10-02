Новый глава УрФУ сохранил в команде восемь проректоров, трем предложил работу

Обухов объяснил кадровые перестановки
Обухов объяснил кадровые перестановки

Новый ректор УрФУ Илья Обабков, как и обещал в интервью URA.RU, одному из первых продлил трудовой контракт проректору по экономической работе Даниилу Сандлеру — на год, а также еще семи проректорам. В отставку отправлены трое, но каждому предложена работа. Об этом Обабков рассказал корреспонденту URA.RU.

«Сергей Князев (бывший проректор УрФУ по образовательной деятельности — прим. URA.RU) перейдет на работу профессором на радиофак, откуда он изначально пришел на должность. Он доктор наук. Его компетенции востребованы и очень нужны сейчас именно в радиомикроэлектронике. Это направление требует особого внимания. Алексею Фаюстову (экс-проректор по информационной политике — прим. URA.RU) предложено поработать в Уральском гуманитарном институте, в частности, там вакантно место декана факультета журналистики. Мне кажется, это достойное предложение, интересное», — поделился Обабков.

Дмитрий Лоевский — бывший проректор по воспитательной работе — переведен в разряд советников. Ректор также добавил, что в его команде появятся новые советники. В частности, Валерий Пиличев — директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. «Пригодится опыт Валерия Валерьевича в сфере финансов и инвестиций», — отметил Обабков. Также планируется привлечь советников из строительных компаний. С остальными проректорами — их восемь — контракты продлены, но на разные сроки, в зависимости от того, какой длительности задачи поставлены.

Илья Обабков был назначен ректором 28 мая. В интервью URA.RU он анонсировал кадровые перестановки. Обабков отметил, что перестановки направлены на омоложение коллектива. «Коллектива, способного и привычного к трансформацию. Вчера [1 октября] у нас вышли два новых человека на работу», — уточнил собеседник. Олег Обухов, как и анонсировало в слухах URA.RU, занял должность проректора по образовательной деятельности. Бывший директор департамента информационной политики Александр Иванов — должность проректора по молодежной политике. На должность руководителя, который будет курировать информационную политику, рассматривается еще один кандидат, но пока договоренности не достигнуты. Обабков раскрывать фамилию не стал.

