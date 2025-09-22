«В 45 лет я понял, что гуманитарий»

Новый ректор УрФУ Илья Обабков готовится к серьезному разговору в Москве. У него в планах — омолодить команду, при этом главному сопернику, с которым он конкурировал за высокий пост, Обабков обещает продлить контракт первому. Об интригах вокруг своего назначения, отношениях с предшественником и его покровителями, новых интересах абитуриентов, будущем УрФУ и его прошлом — в первом большом интервью Ильи Обабкова для URA.RU.
Илья Николаевич, обжились в новом кабинете?
Мне здесь пока не очень комфортно, но это дело исправимое. Когда я стал директором радиофака [в 2018 году] и зашел в кабинет, у меня там елка стояла посередине и все было заставлено цветами. Прошлый руководитель их любил. Я все убрал — поставил автоматическое оборудование, сенсорный телевизор, камеру, микрофон… Получилось то, что надо. Здесь что-то менять пока не тороплюсь.
А у Виктора Анатольевича [Кокшарова] (бывший ректор, сейчас является президентом вуза,— прим. URA.RU) кабинет где-то рядом?
На этом же этаже, недалеко.
Вмешивается в вашу работу? Все-таки 15 лет был ректором…
У Виктора Анатольевича колоссальный опыт управления университетом. И, конечно, он может и должен влиять на судьбу университета. Мне очень важно его мнение по ряду вопросов, по тому, что происходило в университете ранее, чтобы получить полную картину. Наши отношения вполне конструктивные, адекватные, есть разделение целей и обязанностей. Задач у него тоже достаточно.
А какие?
Например, коммуникация с органами власти и международными структурами — зарубежные университеты, ассоциации. Здесь его опыт бесценен. Он поддерживает ряд близких ему направлений, к которым мы можем добавить еще что-то. Например, курирование вопросов развития гуманитарного образования. Я же такой типичный системный инженер, а Виктор Анатольевич обладатель фундаментального гуманитарного образования. В таком большом университете баланс должен удерживаться, это как и способ развития и способ сохранения устойчивости. То есть мы друг другу помогаем. Я бы назвал его наставником и советником. Это один из принципов, который делает конструкцию президент-ректор в данный момент устойчивой.
А может быть такое, что в течение дня вы ходите к нему за советом?
Скорее, Виктор Анатольевич ко мне в гости приходит. Но у нас есть ряд регламентных встреч, на которых мы встречаемся.
Илья Николаевич, вы были назначены на пост 30 мая. Какие первые впечатления от новой должности?
Я бы сказал, что объем работы оказался выше, чем я предвидел. Задачи поставлены страной, Президентом, они требуют моей глубокой вовлеченности во все уровни коммуникации: с министерствами, предприятиями, с университетами, с Академией наук. Конечно за прошедшие 4 месяца понимание процессов у меня стало лучше. Одно дело — взгляд на университет с позиции заведующего кафедры, директора института, профессора. И другое дело, с позиции ректора…
Разобрались?
С таким хозяйством, как Уральский федеральный университет, еще разбираться и разбираться. Потому что количество объектов, подразделений и задач огромное. Но я вникаю, езжу, смотрю, встречаюсь с людьми. Много времени провожу здесь, в министерстве [образования РФ], с компаниями-партнерами. Отчасти разобрался, ощущения стали более четкими, чем в первые дни, когда только я пришел.
Вокруг вашего назначения была большая интрига. Известно, что наблюдательный совет вуза — один из центров принятия важных решений, поддерживал другого кандидата — первого проректора по экономической работе Даниила Сандлера. В политтусовке обсуждали, что вам покровительствует министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков и что ваше назначение было согласовано с ним еще в прошлом году. Раскройте пожалуйста карты, как все было?
Нет, точно не в прошлом году. Ничто не предвещало изменений. И это не обсуждалось [мной] на уровне министерства образования никогда. Мы [на радиофаке] были уверены в сохранении прежнего курса университета и управленческой команды. Я имел свои достаточно грандиозные планы на Институт радиоэлектроники. Баталия, действительно, развернулась, но она была в средствах массовой информации. Правильнее даже в telegram-каналах, где-то в конце марта. Тогда в минобр, как я узнал позже, был направлен список кандидатов от наблюдательного совета, в который, оказывается, меня тоже включили.
С Валерием Николаевичем у нас состоялась встреча за несколько дней до моего назначения. Он пригласил меня к себе и дал такое поручение — возглавить вуз. Объяснил посыл, куда двигаться, транслировал позицию президента по изменению системы образования. Плюс была просьба обязательно сохранить преемственность в университете. Поэтому больших и резких изменений в первые месяцы мы не делали.
За день до назначения Валерий Николаевич позвонил, сказал, что все окончательно решено и приезжает [его заместитель] Дмитрий Афанасьев — вручить документы, представить коллективу. Все было плавно, четко и логично.
Я звонила вам еще 17 апреля с вопросом, поступало ли вам предложение возглавить вуз. Вы или искренне были удивлены, или хорошо сыграли…?
Это было вполне искреннее удивление и вырывание меня из той действительности, в которой я находился. Шла какая-то игра, но я был сфокусирован на текущей работе — развитие института. Все-таки тем, кто претендует на работу ректора, я бы советовал готовиться заранее и продумывать некоторые вещи. И быть готовым к тому, что это случится неожиданно.
Обсуждают, что Валерий Николаевич вам особенно благоволит. А это действительно так?
Я бы так не говорил. Он же министр, у него много университетов. Я его знаю еще по Тюменскому государственному университету, который он поднял и собрал, провел как ректор огромную работу — и со студентами, и с образовательными технологиями, и с наукой. Я, честно говоря, наблюдал за этим с восхищением. Несколько раз ездил в Тюмень, знакомился с картинкой еще до его назначения министром. Но познакомились-то мы уже, когда он был министром, на мероприятии. Я бы назвал наши отношения обычными, деловыми, при этом они достаточно честные и доверительные. Поддержка от министра и министерства безусловно есть.
А как так получилось, что ваша фамилия попала в список от набсовета?
Сам не знаю. Узнал об этом уже после того, как стал ректором. Мне тоже очень хочется получить ответ на этот вопрос.
Набсовет ведь явно поддерживал Сандлера. Как у вас сейчас отношения с его руководством? (председателем является основатель ТМК и «Синара» Дмитрий Пумпянский, — прим. URA.RU).
Думаю, что поддержка кандидатуры Даниила Геннадьевича действительно была. Человек давно работает в университете, известен по всем направлениям. Большой специалист в финансах и финансовом контроле. Прямого конфликта с набсоветом я пока не отметил, коммуникация есть. Одно заседание прошло, второе будет в ближайшее время. Там находятся мудрые и опытные люди.
Как вы себе объяснили, что из всего списка, представленного набсоветом, выбрали именно вас?
Это вопрос, над которым я больше всего думал в первые месяцы после назначения. Есть поручение президента по развитию инженерного образования, это то информационное поле, в котором мы находимся. И эту новую образовательную модель мы сейчас формируем. У Института радиоэлектроники и информационных технологий, который я возглавлял, был серьезный задел по работе с партнёрами, они участвуют во всех формах образовательной активности. Возможно, это сыграло значение.
Мы также видим повестку, с какой выступает руководство области, Денис Владимирович Паслер. Современным предприятиям Урала нужны специалисты здесь и сейчас. Речь, конечно, идет опять об инженерных кадрах. Есть подозрение, что для усиления подготовки по этому направлению могли поставить человека с базовым инженерным образованием. У меня в дипломе написано инженер-системотехник.
А с Денисом Владимировичем вы на связи?
Мы регулярно видимся на ряде мероприятий, мы поддерживаем его и приглашаем на важные мероприятия университета. Денис Владимирович входит в состав наблюдательного совета. Нам предстоит большая работа на региональном уровне: область меняется, промышленность развивается. Поэтому плотность коммуникации должна быть очень высокой, и мы здесь взаимно заинтересованы в успехе и региона, и университета. УрФУ — знаковый объект, который влияет на ситуацию в области по ряду направлений. Отношения рабочие.
А с Даниилом Геннадьевичем? Есть версия, что после защиты программы «Приоритет 2030», которую он курирует, в начале 2026 года вы с ним попрощаетесь.
За ним закреплен достаточно большой блок вопросов, и, конечно, коммуникация очень плотно идет. Тем более, что мы сейчас действительно готовимся к защите программы «Приоритет». В планах также переезд в новый кампус, это требует детального обсуждения моделей, финансов и так далее. А это вопросы, лежащие в плоскости Даниила Геннадьевича. Ситуация не конфликтная, абсолютно рабочие отношения.
Программу «Приоритет» защищает, как правило, ректор университета. Но, безусловно, его команда готовит аналитику, стратегические сессии, продумывает замысел, упаковывает его. Он лидер, но я сейчас подключился к этому процессу и достаточно глубоко в него погрузился. Планов расставаться с ним нет, готов ему одному из первых продлить контракт 1 октября (в день назначения Обабков автоматически продлил проректорам контракты до 1 октября, — прим. URA.RU). И это абсолютно честное заявление. В его пользе для университета у меня никаких сомнений нет.
Как вы в целом оцениваете команду вуза?
Опыт людей в управлении университетом по разным направлениям достаточно высокий. Некоторые крайне квалифицированы и незаменимы на своих позициях, и для меня это очень положительное впечатление. Я и так догадывался, что команда сильная, но вот некоторые люди показывают очень серьезный подход к делу и высочайший результат.
А есть уже понимание, с кем будете расставаться? Расскажите про свою кадровую политику.
Я смотрю на преуспевающие университеты и вижу тренд — на омоложение проректорских команд. Это будет и у нас. Не резко, а с пониманием преемственности и компетенций сотрудников. Нельзя поменять проектора, потому что он тебе просто не нравится. Люди будут подбираться из принципа, кто наилучшим образом сможет решить поставленную президентом задачу по достижению научно-технологического лидерства. Если человек не успевает, не дорабатывает, то, конечно, будет смена. Есть некоторые моменты для оптимизации структуры, чтобы снизить расходы, убрать дублирование, повысить прозрачность функций. Я видел это в других университетах. Мне повезло, достаточно большой опыт насмотренности.
Изменения в структуре университета зависят от наших стратегических целей и от задач, которые из них ставятся. Конечно смотрю, справляемся или нет. Например, прошла приемка (приемная кампания, — прим. URA.RU), прошла достаточно успешно. То есть все изменения, которые в этом году были, университетом отработаны корректно, с хорошим результатом.
Было подано 43 тысячи заявлений, у нас есть высокие цифры на бюджетные места (9669), по контрактному набору мы чуть-чуть отставали из-за того, что были изменения в правилах. Сейчас уже обгоняем прошлогодние результаты. Я уверен, что цифры будут хорошие и по контракту, потому что тренд виден — 5000+ договоров заключено, цифра еще подрастет.
А где будете искать новых сотрудников? Есть в планах приглашать айтишников?
Это было бы здорово, потому что айтишники — люди живые, достаточно широкомыслящие, подвижные, финансово, как правило, обеспеченные, и готовы работать за серьёзную идею. Но пока именно эта технология не получается по ряду причин. Во-первых, у них своей работы хватает (хотя я видел опыт других университетов, где привлечь их получилось). Возможно, я вашим советом воспользуюсь.
Во-вторых, Уральский федеральный университет все-таки один из самых больших в стране и очень сложный. Поэтому сейчас здесь должна быть команда, которая хорошо знает университет. Время на погружение в дела минимальное. Но никто не говорит, что мы не возьмем кого-то с рынка. Такая идея у меня есть, претенденты тоже. Но это даже не айтишники, а специалисты более широкого профиля: инженеры, исследователи, которые имеют опыт работы на рынке, в бизнесе.
Вы сказали, что приемка прошла спокойно. Даже саботажников не было среди старой гвардии?
Нет, работали единым фронтом. Понимаете, ведь это очень важная задача — качественный набор абитуриентов. Иначе как дальше действовать, если у вас недобор или низкие средние баллы? К счастью, в этом году мы видим потрясающие результаты. Рост балла на ряд направлений физтеха плюс 40. Был высокий конкурс на программу управления техническими системами на радиофаке, там высочайший результат. Есть явное смещение интереса абитуриента к инженерному направлению. Туда, где прямо пахать надо. Это очень радует. Поэтому ребят надо встретить достойно. Они пришли с хорошими знаниями, чтобы инвестировать свое время в будущее, и им нужно дать достойное обучение.
Вы не раз акцентировали, что УрФУ — это большая инфраструктура. Проводили ли вы аудит? Есть ли планы по оптимизации процессов, обновлению?
Аудит еще не проводил. Но у нас идёт несколько проверок, в том числе министерства образования РФ, которое достаточно глубоко смотрит все процессы. В этом большая польза, потому что через общение с проверяющими я перехожу на новый уровень понимания университета. Про внутренний аудит говорить пока не буду — в размышлениях, но идея хорошая.
Что касается оптимизации, то, безусловно, она должна быть. Я смотрю на организационную структуру и вижу, что какие-то процессы идут катастрофически медленно, что-то дублируется, что-то вызывает у сотрудников негатив. Быстрое трудоустройство на работу, высокая скорость проведения закупочных процедур, переход с бумажной на электронную — все это возможно. Например, сейчас мы успешно закончили внедрение новой версии системы электронного документооборота. И это тоже определенное достижение: там все прозрачно видно, и работа идет быстро.
Я, как большой фанат правильной цифровизации, буду в этом направлении двигаться дальше. Рутинные процессы должны быть переданы автоматизированным системам, а творческие, сложные должны остаться у людей.
Вообще, сейчас меняются требования к тем, кого мы называем хорошими специалистами. Хард-скиллс уходит на второй план, фантазия, критическое мышление резко выстрелили. Недавно читал статью про качества человека, которые нужны на работе. Навык программирования — на 13 месте. На первом — абстрактно-аналитическое, творческое мышление. То, за что отвечает правое полушарие. Я ждал, когда это наступит, потому что совпадает с моим путем развития.
В лет 45 я понял, что гуманитарий. Всю жизнь считал, что чистый технарь… Теперь я много фантазирую. Радиофак меня много чему научил. Пришлось создавать факультет заново в новой идее. А сейчас надо задумать весь университет.
Планы по обновлению объектов тоже есть. Мы получили ряд новых общежитий, пять из них в Новокольцовском, три во Втузгородке. Капитальные ремонты проходят везде, усилия тратим колоссальные, и постепенно ситуация улучшается. Сейчас большое внимание уделяем нижнетагильскому филиалу, чье развитие для нас стало обязательным из-за двух очень значимых промышленных партнеров и поручения Президента. Сейчас там идут ремонты общежитий, потом учебные корпуса.
На прошлой неделе в паблике появилась информация о «финансовой дыре» университета, связанной с введением в строй кампуса. Это действительно критичная ситуация?
Перед университетом всегда стоит задача — финансовый баланс. Сейчас появляется новая реальность в связи с необходимостью содержать инфраструктурные объекты в Новокольцовском, платить налоги на имущество и землю. И здесь возможность освобождения УрФУ от земельного налога крайне важна. Для того, чтобы муниципалитет принял такое решение, мы провели большую подготовительную работу, велись переговоры. Мы рассчитываем на поддержку со стороны городской думы и городской администрации. Также мы ведем переговоры с областью по налогам, надеюсь, что тоже удастся договориться.
Конечно, налоговая льгота — не единственный источник экономии средств, работа ведётся и по другим направлениям, в том числе и связанным с ростом доходов. Это и федеральная поддержка, и взаимодействие с партнерами. С Минобрнауки и ВШЭ активно работаем в межрегиональной группе по модели финансовой устойчивости Кампусов. Задача — с 2026 года ситуацию удержать, и понимание того, как это сделать, есть. Кампус — это актив, который обеспечит развитие и университета, и города Екатеринбурга и всей Свердловской области.
А перестали идти жалобы от студентов из новых общежитий в Новокольцовском? Были вопросы с общественным транспортом, отсутствием магазинов.
Я бы не применял слово жалобы. А вопросы у студентов должны быть. Конечно, нужно побольше магазинов, сервисных пунктов, парикмахерских… Студентов, преподавателей, всех нас понять можно. Люди хотят жить и работать в хороших условиях. И я уверен, что инфраструктура будет нарастать, мы обсуждаем разные возможности. Туда обязательно будут заходить продуктовые ритейлеры. Логистическая задача — это номер один. Мы прорабатываем новые маршруты для максимально быстрой коммуникации между корпусами университета — на Мира, Ленина, Куйбышева.
Когда запустится вторая очередь кампуса, задач и возможностей будет еще больше. По вопросу логистики мы достаточно успешно работаем с администрацией Екатеринбурга. Я уверен, что решения поэтапно появятся. Там живут 8,5 тысяч студентов, строятся жилые дома без развития инфраструктуры никак.
А что со второй очередью кампуса?
Начался финишный этап — готовность более 90%. Идут процессы приёмки учебных корпусов, установка мебели. Пока глобальных изменений идеи кампуса как центра цифровой трансформации не было, но они назревают. Возможно, будет корректировка в части того, студенты каких специальностей смогут там обучаться и проживать. Мы смотрим, что нужно стране, региону и так далее.
Недавно вам исполнилось 50 лет. Расскажите пожалуйста, каких жизненных принципов придерживаетесь?
Первый принцип — доверять людям. Я верю, что если человек на своем месте, с правильно поставленными целями, он неизбежно придет к успеху и не будет отвлекать лишними вопросами. Это еще и про самостоятельность, такой подход процветал на радиофаке. Я называл этот режим холакратией, когда сотрудник может принимать решения сам или в команде. Для меня этот принцип очень важен, хотя здесь он достаточно тяжело приживается. Все-таки университет — это большая сложная структура, выстроенная иерархически с большим уровнем ответственности.
Второй принцип — человекоцентричность. Любить людей. Я сначала стараюсь помочь человеку, разобраться в неудаче, прежде чем наказывать. Думаю, такой уровень рефлексии тоже важен.
Третий важный принцип — уделять огромное внимание студентам. Все таки они — главные участники процесса, и с ними надо коммуницировать, понимать их. Поэтому я буду читать им лекцию сегодня, в четверг, в субботу. Связь со студенчеством очень нужна.
Четвертый принцип сейчас соблюдать тяжело, но я думаю, что со временем все наладится. Важно уделять время спортивным занятиям. Я пока спорт сократил до предела. Но вернусь.
