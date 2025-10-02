В Златоусте (Челябинская область) студентам дали в руки автоматы. Как URA.RU рассказал военный руководитель Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Олег Гусев, в соревнованиях «Тропа разведчика 2025» приняли участие студенты Челябинска, Златоуста, Магнитогорска.
«Мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Нынче в соревнованиях принимают участие 154 человека», — рассказал URA.RU Гусев.
Студенты должны были выполнить разнообразные задания, в том числе преодолеть полосу препятствий и поработать с муляжами огнестрельного оружия. Военизированную полосу надо было пройти на старте. Затем участников ждали веревочная переправа, работа на симуляторе беспилотника.
Гусев отметил, что такие старты — важный элемент подготовки и воспитания студентов-курсантов, помогающий им развивать командный дух и навыки выживания. Перед началом все участники прошли предварительную подготовку и соблюдали меры безопасности.
«Я выпускник этого техникума. Считаю, что такие соревнования закладывают крепкую основу морального облика, физической подготовки и формируют кадровый фундамент наших Вооруженных Сил», — отметил URA.RU председатель Совета ветеранов «краповых беретов» Златоуста Евгений Пиглов.
Состязания прошли на территории парка «Молодежный». Они продолжались с утра до самого вечера.
