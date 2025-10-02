Челябинская область вошла в топ-15 регионов по спросу на бани

У челябинцев на 61% вырос спрос на загородные дома с банями
В Челябинской области осенью 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на загородные дома с банями вырос на 61%. Регион вошел в топ-15 в рейтинге российских городов по данному показателю, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В среднем в Челябинской области арендовать загородный дом с баней можно за 10 000 рублей в сутки. Также вдвое выросло число вакансий для банщиков», — сообщил в пресс-службе.

В целом по России с начала 2025 года количество вакансий для банщиков выросло на 55%. В среднем такие специалисты зарабатывают около 70 000 рублей в месяц.

Банщики в основном работают по гибкому графику с частичной занятостью. Их заработок зависит от фактической загрузки. От того, сколько смен они отработают и от количества клиентов. 

