В ХМАО растет популярность фитнес-клубов для женщин

У югорчанок набирают популярность женские спортивные клубы. Всего в ХМАО насчитывается около 12 таких организаций. Об этом сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».
«Одно из преимуществ данного клуба — это если девушка не заинтересована в знакомствах, внимании и не хочет чувствовать стеснение. Также это подходит при религиозных ограничениях», — поделился владелец одного из женских клубов в Нижневартовске Илья Звонарев.
Как объясняют сами югорчанки, в женских залах они чувствуют себе безопаснее и комфортнее. Тренировки также проводят исключительно женщины. При этом стоимость абонементов остается на таком же уровне, как и в обычных спортзалах.
