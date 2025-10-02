В районе Купянска в плен сдалась группа бойцов ВСУ

Бойцы сдались в плен при проведении зачистки
Бойцы сдались в плен при проведении зачистки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Купянска группа бойцов ВСУ из состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» сдалась в плен. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«В Купянске в плен сдались трое военнослужащих бригады „Кара-Даг“», — сообщили в силовых структурах ТАСС. Бойцы ВСУ сдались в плен при проведении зачистки вблизи одного из опорных пунктов, подвергшегося авиационному удару.

Ранее военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ, используя дрон, передали российским войскам координаты для нанесения удара по недавно переброшенным в Купянск подразделениям 15-й бригады «Кара-Даг». В результате авиационного удара пострадали не только бойцы этой бригады, но и военнослужащие 19-го центра специального назначения.

