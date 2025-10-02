ФАС выступила против нововведений Wildberries и Ozon

Ряд нововведений Wildberries и Ozon требуют пересмотра, так как содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).
«Члены Экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей», — говорится на официальном сайте ФАС. Эксперты подчеркнули необходимость дополнительной проработки и корректировки введенных правил для смягчения возможных негативных последствий.
Особое внимание ФАС уделила обращениям предпринимателей по поводу изменений в правилах обработки возвратов на Ozon. Согласно новым условиям, заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически поступают на склады маркетплейса для последующей перепродажи. Это нововведение, по мнению ФАС, ограничивает права продавцов на распоряжение своим товаром.
В ФАС отметили, что продавцы зачастую не могут забронировать время для самостоятельного вывоза товаров. У платформы отсутствуют четкие обязательства по предоставлению таких периодов и соблюдению сроков вывоза. В результате предприниматели вынуждены оплачивать услуги хранения продукции на складах маркетплейса неопределенное время.
Не менее актуальными оказались и жалобы представителей малого и среднего бизнеса на нововведения Wildberries. Одним из спорных моментов стало введение индекса остатка товара. Продавцы с низким индексом вынуждены либо оплачивать хранение по более высокой ставке, либо соглашаться на установление скидок на свои товары без должного согласования. В числе других претензий — внедрение порядка оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться до истечения заранее установленного срока.
ФАС подчеркнула, что новые механизмы работы маркетплейсов должны быть прозрачными и понятными. В ведомстве добавили, что в случае невыполнения рекомендаций ФАС будет вынуждена принять меры антимонопольного реагирования.
Обновлено в 18:05 по мск: в пресс-службе Ozon заявили, что изучают обращение регулятора. Там рассказали, что получили обратную связь по поводу процессу возврата товаров: «Мы с вниманием относимся к требованиям ФАС и изучаем обращение регулятора. Мы продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. Ранее мы получили ряд вопросов и возражений от наших партнеров по процессу возвратов. Изучив обратную связь, мы поняли, что важно в первую очередь упростить процесс вывоза возврата со склада. Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней», — рассказали в Ozon.
