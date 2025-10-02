Shot: в Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов, есть пострадавшие

В Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов (архивное фото)
В Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов (архивное фото)

Вечером 2 октября на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы автомобиль сбил троих пешеходов после столкновения с другой машиной. В результате ДТП пострадали две девушки и мужчина, они оказались заблокированы под колесами автомобилей.

"Машина на полной скорости влетела в пешеходов в Москве, 3 человека пострадали", — пишет telegram-канал Shot. По его данным, авария произошла после того, как две легковые машины столкнулись, и одна из них выехала на тротуар, наехав на людей. Пострадавшие оказались под колесами автомобиля. На место направлены экстренные службы.

Ранее в Москве уже происходили серьезные ДТП с пострадавшими: на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы опрокинулся автомобиль скорой помощи после столкновения с легковым автомобилем. Тогда травмы получили три человека, а движение по проспекту оказалось затруднено на несколько километров. По данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

