Fingrid: Финляндию может ждать масштабный блэкаут

В Финляндии предупредили о возможности масштабного отключения электроэнергии из-за перебоев в электросети. Об этом сообщила гендиректор оператора энергосистемы страны Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. Специалисты постоянно готовятся к возможным потрясениям, которые могут затронуть всю страну или значительную ее часть.
Как передает Iltalehti, для возникновения такого блэкаута потребуется целый ряд почти одновременных сбоев при высокой нагрузке на электросеть. Сихвонен-Пункка отметила, что причиной могут стать экстремальные погодные явления, ошибки персонала или сбои в системах защиты и телекоммуникациях.
В случае масштабного блэкаута восстановление электроснабжения начнется с северных регионов страны, в первую очередь при поддержке шведской энергосистемы. По оценке Fingrid, возобновление подачи электричества может занять несколько часов. Экономические потери при полном отключении электричества по всей Финляндии могут достичь сотен миллионов евро.
Менеджер по стратегическим операциям шведской энергокомпании Svenska Kraftn?t Эрик Эк сообщил изданию, что согласен с опасениями финских коллег. Он подчеркнул, что невозможно создать систему, полностью защищенную от технических сбоев, и оператору необходимо учитывать все риски при планировании работы энергосети.
В зимний период 2024 года в Финляндии из-за сильных морозов были зафиксированы поломки оборудования, затронувшие как процесс передачи, так и производства электроэнергии. В результате по всей стране наблюдались перебои в работе распределительных сетей.
В текущем году второй энергоблок атомной электростанции «Олкилуото» был вынужден снизить объемы выработки электроэнергии вследствие отсутствия запасного ротора для генератора. Ожидается, что этот энергоблок будет функционировать на пониженной мощности до 2027 года.
