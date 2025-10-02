Путин обозначил роль России в мире

Россия играет ключевую роль в поддержании мирового баланса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на планерной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, Россия является необходимой частью глобального равновесия не только из-за своих ресурсов и географического положения, но и как неотъемлемый участник всех важнейших международных процессов.
«Россия необходима как общая часть мирового равновесия. Не только из-за своего территориального потенциала и наличия полезных ископаемых. Дело в том, что без России не выстраивается ни один баланс. Ни транспортный, ни логистический, ни экономический. Надеюсь, это дойдет до самых ярых тугодумов», — передает корреспондент URA.RU слова российского лидера.
С 29 сентября по 2 октября в городе Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевая тема форума звучит как «Полицентричный мир: инструкция по применению». В обсуждениях участвуют 140 представителей из более чем 40 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.