Путин назвал потери Украины за сентябрь

Путин: потери ВСУ в сентября составили 44,7 тысяч человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сентябрь 2025 года потеряли около 44,7 тысячи человек, из которых половина — безвозвратные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Потери ВСУ за сентябрь — примерно 44,7 тысячи человек. Половина из них — безвозвратные», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что значительная часть этих потерь приходится на мобилизованных.

Также президент отметил рост числа дезертиров в украинской армии. По его словам, с января по август 2025 года из ВСУ дезертировали около 150 тысяч человек.

В настоящий момент президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В этом году основное внимание конференции сосредоточено на рассмотрении концепции многополярного мира и обсуждении возможных стратегий его построения. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

