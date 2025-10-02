«Попробуйте, разберитесь с бумажным тигром»: главные заявления Путина об Украине и НАТО на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На нем были подняты темы многополярного мира, а также взаимоотношений России, Украины и НАТО. В том числе президент заявил, что РФ дважды была готова вступить в НАТО, но получала отказ.
Российский лидер отметил безразличное отношение Запада к народу Украины, и к стране в целом. Помимо этого, Путин указал на то, что конфликта можно было бы избежать, если бы не действия НАТО, которые использовали Украину как инструмент. Главные заявления президента РФ про Украину и НАТО — в материале URA.RU.
«Западу не жалко народа Украины»
Президент отметил, что Западу безразличен народ Украины. По словам Путина, для них он лишь расходный материал.
«Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал», — заявил президент. Сделал он это также в ходе заседания.
«Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно»
Путин прокомментировал опасения Запада по поводу нападения России на НАТО. По его словам, это просто чушь.
«Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно», — заявил Путин.
«Для других стран Украина — карта в игре»
Помимо вышеназванного отношения Запада к народу Украины, Путин отметил отношение к стране в целом. По его словам, для других стран Украина является «картой в более глобальной игре».
«Для других стран Украина — карта в более глобальной игре. Это лишь повод и способ решить свои геополитические задачи и немного заработать», — поделился Путин. Он также отметил, что Россия благодарна всем государствам, которые прилагают усилия в попытке завершить конфликт.
«Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО»
Путин также отметил, что Россия неоднократно выражала желание вступить в НАТО. Однако также неоднократно получала отказ.
«Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО», — заявил Путин. Он отметил, что это было в 1954 и 2000 году. И оба раза с порога получили отказ.
«Конфликта на Украине можно было избежать»
Президент также отметил, что конфликта на Украине можно было избежать. Вышло бы это в случае, если бы страну не превратили в инструмент.
«Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, конфликта на Украине можно было бы избежать», — заявил Путин. Помимо этого, президент отметил, что на начало конфликта также повлияло приближение НАТО к границам России, и что ответственность за огонь на Украине, в первую очередь, лежит на Европе.
«Если мы воюем со всем блоком НАТО, и при этом мы бумажный тигр»
Путин припомнил неоднократно ранее сделанное заявление президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра». Он увидел несоответствие ассоциации с уверенной позицией России.
«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом бумажный тигр, что тогда сама НАТО?» — задался вопросом Путин. Он также отметил, что самое главное — быть уверенными в себе, и Россия в себе уверена.
«Происходят изменения в общественном сознании Украинцев»
В общественном сознании украинцев происходят изменения. Даже несмотря на то, что власти «промывают им мозги».
«Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам», — поделился президент также в ходе заседания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.