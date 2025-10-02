Двух свердловских бойцов вернули из украинского плена

Двое военнослужащих из Свердловской области вернули из плена Вооруженных сил Украины в рамках обмена. После обращения областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой к федеральному уполномоченному по правам человека, их внесли в список на обмен. Обращение к федеральному омбудсмену было вызвано многочисленными просьбами родственников свердловских военнопленных, сообщили в аппарате омбудсмена.
«Для нас это долгожданная новость, поскольку предыдущий обмен состоялся в конце июля. Все это время мы получали обращения от родственников наших бойцов и составляли списки на обмен, чтобы помочь матерям и женам вернуть из плена своих сыновей и мужей. Мы уже связались с родными освобожденных ребят и сообщили им приятные известия», — отметила Мерзлякова.
Среди вернувшихся — один житель Сысертского района. Сейчас освобожденные бойцы находятся на территории Белоруссии. В ближайшее время их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации.
Россия и Украина осуществили обмен пленными 2 октября. С территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены 185 российских военнослужащих, а также 20 гражданских лиц. В рамках соглашения российская сторона передала украинской стороне 185 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
